ترامب: اتفاقية شاملة لنزع السلاح مع حماس بدعم من مصر وتركيا وقطر
في الإسراء والمعراج.. أبو الأنبياء أوصى سيدنا محمد بـ27 كلمة
سعر أعلى عيار ذهب اليوم 16-1-2026
تشغيل واتساب بدون إنترنت بعد التحديث الأخير.. إليك الطريقة
وزير الإنتاج الحربي: تقدم كبير في مشروعات المياه والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»
الإسراء والمعراج.. ما سبب حدوث هذه الرحلة للنبي؟.. الإفتاء توضح
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي
فلكيًا بالأرقام والتفاصيل .. موعد ميلاد هلال شعبان وبداية أول أيام رمضان 2026 وساعات الصيام المتوقعة
دعاء آخر جمعة في شهر رجب لتفريج الهم والكرب .. أدركها بـ 30 كلمة لا ترد
وزير الإسكان: متابعة مشروعات «حياة كريمة» تضمن سرعة استفادة المواطنين
كيف يجتاز منتخب مصر الهزيمة من السنغال؟
ترامب يعلن تأسيس مجلس سلام في غزة.. 15 عضوا لإدارة القطاع
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
ترامب: ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام منحتني الجائزة تقديرا لجهودي

فرناس حفظي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقد التقيت الفنزويلية الرائعة ماتشادو الفائزة بنوبل للسلام، ومنحتني الجائزة تقديرا لجهودي،  يا لها من لفتة رائعة تعكس الاحترام المتبادل.

وفي وقت سابق، وصلت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إلى البيت الأبيض، والتقت بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكدت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الخميس، أن تقييم الرئيس ترامب لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو لم يتغير، وذلك مع بدء اجتماعه معها.

وقالت ليفيت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الخميس: "أعلم أن الرئيس كان يتطلع إلى هذا الاجتماع، وكان يتوقع أن يكون نقاشًا مثمرًا وإيجابيًا مع ماتشادو، التي تُعد صوتًا قويًا وشجاعًا لكثير من أبناء الشعب الفنزويلي".

رداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب لا يزال متمسكاً بتصريحه بأن ماتشادو لا تحظى بالدعم اللازم لقيادة فنزويلا، أجابت ليفيت بالنفي.

وقالت: "كان هذا تقييماً واقعياً مبنياً على ما كان الرئيس يقرأه ويسمعه من مستشاريه وفريق الأمن القومي، وحتى الآن، لم يتغير رأيه في هذا الشأن".

وأضافت لاحقاً أن ترامب لم يدخل الاجتماع بتوقعات محددة من ماتشادو.


 

كتاب الرموز البنفسجية
الشعراوي
أسباب خفقان القلب ليلاً
كواليس مسلسل حق ضايع
