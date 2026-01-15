جيهان شاهين: التعليم أولوية وطنية .. والنهوض به حجر الأساس لبناء الإنسان

أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، أن انضمامها لعضوية لجنة التعليم يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وأحد أهم محركات التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي للدولة يبدأ من تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضحت النائبة جيهان شاهين، في تصريحات صحفية، أن العمل داخل لجنة التعليم يستهدف دعم وتطوير منظومة التعليم بكافة مراحلها، من خلال تحديث السياسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويُسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لقيادة المستقبل.

وفي هذا السياق، شددت عضو لجنة التعليم على أهمية تفعيل منظومة التعليم عن بُعد في جميع مراحل وقطاعات التعليم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع على المستوى العالمي، وتحقيق مرونة أكبر في العملية التعليمية، بما يضمن استمراريتها، ويوسّع من فرص الوصول إلى التعليم، ويعزز من التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وشددت النائبة جيهان شاهين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات برلمانية جادة، تتضمن تقديم مقترحات تشريعية ورقابية فعالة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بالتعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المواطن سيكون في صدارة أولويات العمل البرلماني خلال الفترة القادمة، من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع المواطنين، والاستماع الجاد لمشكلاتهم التعليمية، والعمل على ترجمة احتياجاتهم اليومية إلى تشريعات وسياسات عامة واضحة وقابلة للتنفيذ، تحقق العدالة التعليمية وتضمن تكافؤ الفرص.

وأكدت أن تطوير التعليم لا يقتصر فقط على المناهج أو البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم المقدم لأبناء الوطن، ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والوعي.

واختتمت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب تصريحها مؤكدة أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة سيشهد تحركًا واسع النطاق لصالح المواطن، وبما يحقق تطلعاته في تعليم عصري يواكب طموحات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.