مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
على رأسها مصر .. 4 دول عربية تساهم في تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران
الأرصاد تحذر: شبورة مائية تصل لحد الضباب على الطرق السريعة وفرص للأمطار بالسواحل
وزيرا البترول والطيران: مصر تستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا لإنتاج وقود الطائرات المستدام
5 أدعية مستجابة في ليلة الإسراء والمعراج .. رددها يجبر الله بخاطرك
مصطفى بكري: البعض لا يدركون رؤية الرئيس السيسي بعيدة المدى
محمد رمضان يشارك في حفل ختام بطولة أمم إفريقيا بالمغرب
مصطفى بكري: تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

جيهان شاهين: التعليم أولوية وطنية .. والنهوض به حجر الأساس لبناء الإنسان

عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة الدكتورة جيهان شاهين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بـ مجلس النواب، أن انضمامها لعضوية لجنة التعليم يأتي انطلاقًا من إيمان راسخ بأن التعليم يمثل الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وأحد أهم محركات التنمية الشاملة والمستدامة، مشددة على أن الاستثمار الحقيقي للدولة يبدأ من تطوير المنظومة التعليمية.

وأوضحت النائبة جيهان شاهين، في تصريحات صحفية، أن العمل داخل لجنة التعليم يستهدف دعم وتطوير منظومة التعليم بكافة مراحلها، من خلال تحديث السياسات التعليمية، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويُسهم في إعداد أجيال واعية ومؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لقيادة المستقبل.

وفي هذا السياق، شددت عضو لجنة التعليم على أهمية تفعيل منظومة التعليم عن بُعد في جميع مراحل وقطاعات التعليم، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لمواكبة التطور التكنولوجي المتسارع على المستوى العالمي، وتحقيق مرونة أكبر في العملية التعليمية، بما يضمن استمراريتها، ويوسّع من فرص الوصول إلى التعليم، ويعزز من التحول الرقمي داخل المنظومة التعليمية.

وشددت النائبة جيهان شاهين على أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات برلمانية جادة، تتضمن تقديم مقترحات تشريعية ورقابية فعالة من شأنها الارتقاء بالعملية التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة النهوض بالتعليم باعتباره أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المواطن سيكون في صدارة أولويات العمل البرلماني خلال الفترة القادمة، من خلال فتح قنوات تواصل حقيقية مع المواطنين، والاستماع الجاد لمشكلاتهم التعليمية، والعمل على ترجمة احتياجاتهم اليومية إلى تشريعات وسياسات عامة واضحة وقابلة للتنفيذ، تحقق العدالة التعليمية وتضمن تكافؤ الفرص.

وأكدت أن تطوير التعليم لا يقتصر فقط على المناهج أو البنية التحتية، بل يمتد ليشمل تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم المقدم لأبناء الوطن، ويساهم في بناء مجتمع قائم على المعرفة والوعي.

واختتمت الدكتورة جيهان شاهين عضو مجلس النواب تصريحها مؤكدة أن العمل البرلماني خلال المرحلة المقبلة سيشهد تحركًا واسع النطاق لصالح المواطن، وبما يحقق تطلعاته في تعليم عصري يواكب طموحات الدولة المصرية نحو مستقبل أفضل.

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

دعاء ليلة الإسراء والمعراج

ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. ردد 3 كلمات تجبر بخاطرك ويسخر الله لك الأرض ومن عليها

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

البلوجر سبيد

بعد تصدره الترند.. من هو البلوجر العالمي سبيد ولماذا زار مصر؟

القارة القطبية

آخر مولود عام 1985.. ماذا يعني أن تبدأ حياتك في القارة القطبية الجنوبية؟

منتخب مصر

الذكاء الاصطناعي يتوقع الفائز بلقب كأس أمم أفريقيا.. ما فرصة مصر؟

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

في رابع أيام المرحلة الأولى من "الموجه 28"..إزالة 6 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

