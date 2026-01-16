قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطقس اليوم.. سحب منخفضة تغطي المحافظات وصقيع ليلا

نورهان خفاجي

تشهد حالة الطقس اليوم، الجمعة، استمرار نشاط الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق، قد تصل إلى حد الضباب من الساعة الثانية فجراً وحتى العاشرة صباحاً، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية بشكل كبير على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وشمال البلاد، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

حالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس اليوم، يكون أجواءه مائلة للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء بعد صباح باكر شديد البرودة، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل والصباح المتأخر ليسود طقس شديد البرودة على كافة المناطق.

تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الطقس اليوم، تكون للصقيع على المزروعات في مناطق شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

سحب منخفضة تغطي القاهرة وبعض المحافظات

كما أشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور بعض السحب المنخفضة خلال الطقس اليوم، على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، مع فرص لسقوط رذاذ خفيف غير مؤثر في بعض المناطق، بينما تظل فرص الأمطار الخفيفة قائمة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى 20 درجة للعظمى و12 للصغرى، بينما تنخفض الصغرى في شمال الصعيد لتصل إلى 5 درجات فقط رغم وصول العظمى إلى 21 درجة.

وفي جنوب الصعيد، يسود طقس مشمس نهاراً وتسجل العظمى 24 درجة.

أما السواحل الشمالية فتتراوح الحرارة فيها ما بين 19 للعظمى و9 درجات للصغرى.

وفيما يخص حركة الملاحة خلال الطقس اليوم، يشهد البحران المتوسط والأحمر حالة من الاستقرار النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في المتوسط بين متر إلى متر ونصف، وفي البحر الأحمر بين متر ونصف إلى 2.25 متر، مع نشاط معتدل للرياح على كافة الأنحاء.

