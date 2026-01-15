أزهري : الإلحاد مذكور بالقرآن والسنة .. ولا مشكلات في طرحه بفيلم

قال الشيخ محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد مشكلة في طرح أو مناقشة الإلحاد في فيلم، موضحًا أن البعض يخاف على الإسلام من الإلحاد، لكن الإسلام لا يخاف على نفسه من الإلحاد.

وأضاف حمودة، خلال حواره ببرنامج " علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الإسلام منذ نزوله من عند الله ناقش الإلحاد، وأن ذلك موجود في القرآن الكريم، والسنة النبوية بالدليل.

الإلحاد مذكور بالقرآن الكريم

ولفت إلى أن الله قال في كتابه الكريم " ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون" فالإلحاد مذكور هنا بشكل واضح وصريح، وجاء في القرآن الكريم " إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا".

وأشار إلى أن سيدنا محمد عندما جاء له بعض الصحابة، يقولون أن هناك بعض الأسئلة التي تأتي في أنفسهم، ولا يستطيعون الحديث عنها أو السؤال فيها، فكان رد النبي الكريم «هذا صريح الإيمان».

وأوضح أحد علماء الأزهر، أن مواجهة الإلحاد لا يكون بالصدام بل بالحجة والعقل والحوار والتفكير، والبحث عن الحقيقة.