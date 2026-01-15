قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ أسيوط يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد البقلي
نشرة المرأة| أسباب تفاقم آلام الركبة ليلا.. فيروس غامض ينتشر في بريطانيا.. نظام ترامب الغذائي
شاهد | حريق في ملعب أرامكو بالسعودية
طارق السيد يكشف سبب تجديد عقد أحمد فتوح وسر تعثر الزمالك بهذا الأمر
البنك المركزي يعلن عن فرصة عمل جديدة.. التفاصيل وكيفة التقديم| قدم الآن
تدريس اللغة اليابانية بهذه المدارس بداية من العام الدراسي القادم
مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحين مميزين
اتحاد الكرة يشترط على الأندية شهادة صحية من مستشفى حكومي لقيد اللاعبين
وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
موعد مباراة المغرب والسنغال والقنوات الناقلة
أية سماحة: تناسق جسدي كرم كبير من ربنا.. وأنا جيناتي حلوة
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
تقليل النشويات وزيادة البروتين.. أسرار النظام الغذائي الجديد| شاهد

الهرم الغذائي الجديد
أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المفاهيم الحديثة للتغذية شهدت تطورًا كبيرًا مع ظهور ما يُعرف بـ«الهرم الغذائي الجديد»، والذي يركز على جودة ونوعية الطعام بدلًا من الاعتماد على حساب السعرات الحرارية فقط.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الشكل التقليدي للهرم الغذائي لم يعد معمولًا به، وحل محله «الطبق الغذائي»، الذي يحدد نسب المكونات الصحية داخل الوجبة اليومية، مؤكدة أن القاعدة الأساسية في النظام الجديد هي: «المهم نأكل إيه مش نأكل قد إيه».

النظام الغذائي القديم

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن النظام الغذائي القديم كان يعتمد على النشويات والحبوب كعنصر أساسي، بينما يعتمد النظام الجديد على البروتينات والخضروات كقاعدة رئيسية، مع تقليل النشويات إلى نحو 25% فقط، والاعتماد على الحبوب الكاملة بكميات معتدلة، إلى جانب إدخال الألبان كاملة الدسم بدلًا من الخالية.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام في المجتمع المصري أمر سهل، خاصة أن المطبخ المصري بطبيعته غني بالخضروات والأطعمة الصحية التقليدية، مع ضرورة التنويع الغذائي وتقليل الاعتماد على الأطعمة المقلية.

وشددت على أن البروتينات، وعلى رأسها البيض، تُعد من الأطعمة فائقة القيمة الغذائية «Super Food»، موضحة في الوقت نفسه أن الأنظمة الغذائية يجب أن تختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية لكل فرد.

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

