تقليل النشويات وزيادة البروتين.. أسرار النظام الغذائي الجديد| شاهد

أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بمستشفى جامعة القاهرة، أن المفاهيم الحديثة للتغذية شهدت تطورًا كبيرًا مع ظهور ما يُعرف بـ«الهرم الغذائي الجديد»، والذي يركز على جودة ونوعية الطعام بدلًا من الاعتماد على حساب السعرات الحرارية فقط.

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن الشكل التقليدي للهرم الغذائي لم يعد معمولًا به، وحل محله «الطبق الغذائي»، الذي يحدد نسب المكونات الصحية داخل الوجبة اليومية، مؤكدة أن القاعدة الأساسية في النظام الجديد هي: «المهم نأكل إيه مش نأكل قد إيه».

النظام الغذائي القديم

وأضافت استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية، أن النظام الغذائي القديم كان يعتمد على النشويات والحبوب كعنصر أساسي، بينما يعتمد النظام الجديد على البروتينات والخضروات كقاعدة رئيسية، مع تقليل النشويات إلى نحو 25% فقط، والاعتماد على الحبوب الكاملة بكميات معتدلة، إلى جانب إدخال الألبان كاملة الدسم بدلًا من الخالية.

وأشارت إلى أن تطبيق هذا النظام في المجتمع المصري أمر سهل، خاصة أن المطبخ المصري بطبيعته غني بالخضروات والأطعمة الصحية التقليدية، مع ضرورة التنويع الغذائي وتقليل الاعتماد على الأطعمة المقلية.

وشددت على أن البروتينات، وعلى رأسها البيض، تُعد من الأطعمة فائقة القيمة الغذائية «Super Food»، موضحة في الوقت نفسه أن الأنظمة الغذائية يجب أن تختلف من شخص لآخر وفقًا للحالة الصحية لكل فرد.