اغتيال قيادي في حماس بأول أيام المرحلة الثانية من اتفاق غزة
دعاء ليلة الإسراء والمعراج .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي حوائجك وتفتح لك أبواب الخيرات
مدير المرصد السوري: صفقة دولية تحاك لوضع جنوب سوريا تحت هيمنة إسرائيلية
مختار نوح: حازم صلاح أبو إسماعيل أسوأ من الإخوان والسلفيين
نصيحة أمريكية لـ ترامب : لا تهاجم إيران الآن .. وإسرائيل في خطر
انخفاض متوسط سعر الدولار في مصر يوم الخميس
تغيير مفاجئ .. نتنياهو يطلب من ترامب تأجيل ضرب إيران
زيادة المعاشات 2026 رسميًا في هذا الموعد.. بشرى لـ11 مليون مواطن
مختار نوح: الإخوان كتنظيم انتهى داخليا وخارجيا.. ولكن فكرهم ما زال موجودا
تحديث حكومي بشأن المخاطبين بقانون الإيجار القديم .. ماذا يحدث؟
المقاولون العرب يفوز على سيراميكا كليوباترا في كأس عاصمة مصر
تشكيل برشلونة لمواجهة راسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
عبد الفتاح تركي

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 .. تصدّرت ليلة الإسراء والمعراج 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، تزامنًا مع اقتراب موعدها، لما تحمله هذه الليلة من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين، باعتبارها واحدة من أعظم الليالي المباركة في التاريخ الإسلامي.

فهي الليلة التي أسرى الله فيها بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلا، في معجزة إلهية خالدة تؤكد قدرة الله سبحانه وتعالى وتثبيتًا لقلب نبيه الكريم بعد ما مرّ به من ابتلاءات شديدة.

ويحرص المسلمون في هذه الليلة على الإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بمختلف الأعمال الصالحة، طلبًا للمغفرة والفرج وتحقيق الأمنيات.

الإسراء والمعراج

موعد ليلة الإسراء والمعراج 2026

طبقًا للحسابات الفلكية والتقويم الهجري، تحل ليلة الإسراء والمعراج في ليلة السابع والعشرين من شهر رجب 1447 هجريًا. وتبدأ الليلة شرعًا مع غروب شمس يوم الخميس الموافق 15 يناير 2026، وتمتد حتى فجر يوم الجمعة 16 يناير 2026، ليوافق ذلك يوم الجمعة 27 رجب.

ويحرص المسلمون على اغتنام هذه الساعات المباركة بالدعاء والذكر، لما لها من فضل عظيم ومكانة خاصة.

قصة الإسراء والمعراج ومعانيها العظيمة

تشير كتب السيرة النبوية الشريفة إلى أن حادثة الإسراء والمعراج جاءت معجزة إلهية عظيمة، أكرم الله بها نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم بعد عام الحزن، الذي فقد فيه زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها، وعمه أبو طالب، وما صاحبه من شدة وأذى.

دعاء الإسراء والمعراج

وجمعت الرحلة بين مرحلتين واضحتين، الأولى الإسراء، حيث انتقل النبي صلى الله عليه وسلم ليلًا بجسده وروحه من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بالقدس الشريف، والثانية المعراج، إذ عرج به إلى السماوات السبع حتى سدرة المنتهى.

وشهدت هذه الرحلة المباركة مشاهد جليلة، كان من أبرزها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إمامًا بالأنبياء في المسجد الأقصى، في دلالة واضحة على وحدة الرسالات السماوية وترابطها.

كما التقى خلال معراجه بعدد من الأنبياء في السماوات المختلفة، وفرضت في هذه الليلة الصلوات الخمس على الأمة الإسلامية، بعد أن خففها الله من خمسين صلاة إلى خمس، رحمة بعباده وتيسيرًا عليهم.

الإسراء والمعراج

أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 لتحقيق الأمنيات

يحرص المسلمون في هذه الليلة المباركة على الإكثار من الدعاء، لما للدعاء من مكانة عظيمة، ومن أبرز الأدعية التي يرددها الكثيرون في ليلة الإسراء والمعراج الآتية.
اللهم في ليلة الإسراء والمعراج، يا من أسريت بنبيك فوق السماوات، أسرِ بقلبي من الهم إلى الفرج، ومن الضيق إلى السعة.
اللهم كما رفعت نبيك إلى أعلى المقامات، ارفع عني كل بلاء، وبدل ضعفي قوة، وحزني فرحًا.
يا رب في هذه الليلة المباركة، اجعل لي من كل ضيق مخرجًا، ومن كل هم فرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب.
اللهم إن كان أمري صعبًا، فأنت القادر على تيسيره، وإن كان بعيدًا فأنت القادر على تقريبِه.
يا رب بحق ليلة الإسراء والمعراج، حقق لي أمنية طال انتظارها، وأرني فيها قدرتك التي لا يعجزها شيء.
اللهم إني أسألك معجزة تدهش قلبي، وتثبت بها يقيني، وتبدل بها حالي إلى أحسن حال.
يا رب إن قلبي مثقل بالانتظار، فأكرمني بفرج عاجل ينسيني مر الصبر.
اللهم افتح لي أبواب الخير كلها، واصرف عني كل شر، واجعل القادم من حياتي أجمل مما مضى.
يا رب كما أكرمت نبيك بالمعراج، أكرمني بارتفاع شأني، وتيسير أمري، وطمأنينة قلبي.
اللهم إن لي دعوة خبأتها في قلبي، تعلمها ولم أنطق بها، فحققها لي بقدرتك يا كريم.
يا رب لا تردني خائبة، واجعل هذه الليلة بداية لمعجزة تغير حياتي للأفضل.
اللهم اجعل المستحيل هينًا، والبعيد قريبًا، والحلم حقيقة بقدرتك التي لا تحد.
يا رب ارزقني فرحة أبكي معها شكرًا، وتكون شهادة على كرمك ورحمتك.
اللهم إن ضعفي بين يديك، وقوتك وسعت كل شيء، فاجبر كسري وبدل عجزي قدرة.
يا رب في هذه الليلة العظيمة، اكتب لي فرجًا لا يخطر على بال، ورزقًا لم أطلبه، وخيرًا يفوق أملي.

صيام الإسراء والمعراج

أفضل الأعمال المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج 2026

أوصت دار الإفتاء المصرية المسلمين باغتنام ليلة الإسراء والمعراج بالإكثار من الأعمال الصالحة، لما لها من فضل عظيم.

ومن أبرز هذه الأعمال الذكر والدعاء، من خلال الإكثار من الاستغفار، والتسبيح، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة.
كما يستحب قراءة القرآن الكريم، مع تدبر معاني آيات سورة الإسراء التي تناولت جانبًا من أحداث الرحلة المباركة.

ويعد العمل الصالح من أهم ما يتقرب به المسلم إلى ربه، مثل صلة الأرحام، وقضاء حوائج الناس، والإحسان إلى الفقراء والمحتاجين.
ومن الأعمال المستحبة أيضًا الإنفاق في سبيل الله، من خلال إخراج الصدقات، وإطعام الطعام، والتوسعة على الأهل والعائلة.

وذكرت دار الإفتاء صراحة أن عمل الوليمة إكرامًا لهذه الذكرى من الأمور المستحبة شرعًا.

حكم إحياء ليلة الإسراء والمعراج

أكدت دار الإفتاء المصرية أن إحياء ليلة الإسراء والمعراج جائز ومستحب شرعًا، من خلال العبادات والطاعات المشروعة مثل الصلاة، وقيام الليل، والذكر، والاستغفار، والدعاء، والتضرع إلى الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن الكريم.

وأوضحت أن تعظيم هذه الليلة يكون تعظيمًا روحيًا وإيمانيًا، دون إلزام بعبادات محددة لم يرد بها نص صريح في الشرع.

