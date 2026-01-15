المحافظون ورؤساء الجامعات يهنئون الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

بعث المحافظون ورؤساء الجامعات بمختلف محافظات الجمهورية ، برقيات تهنئة إلى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

ففي محافظة مطروح، بعث المحافظ ، خالد شعيب، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية بهذه المناسبة قال فيها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وأضاف المحافظ :"فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبنائها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والإزدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين ومؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كل المحن نحو التقدم والإزدهار، داعيًا الله عز وجل لسيادته بموفور الصحة والعافية وأن يسدد على طريق الخير خطاكم ، ودمتم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا".

كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة الدينية العطرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها العريق من كل سوء ومكروه.

وفي محافظة الدقهلية، تقدم رئيس جامعة المنصورة، الدكتور شريف خاطر، بخالص التهنئة إلى رئيس الجمهورية، وإلى الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها، وعلى الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

ووجه رئيس الجامعة التهنئة إلى أسرة جامعة المنصورة من نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، والقيادات الأكاديمية والإدارية، وأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والجهاز الإداري، والطلاب، بهذه المناسبة الدينية العطرة.

وأكد شريف خاطر أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل محطة إيمانية عظيمة تُجدد في النفوس معاني الصبر واليقين، وتبعث الأمل في مواجهة التحديات، وتُرسخ قيم العمل والاجتهاد والتكاتف، بما يسهم في مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

وفي محافظة الغربية، تقدم رئيس جامعة طنطا، الدكتور محمد حسين محمود ، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا بأسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

كما تقدم رئيس الجامعة ، بخالص التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب بهذه المناسبة، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سائر منسوبي الجامعة والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصرنا الغالية قيادةً وشعباً، ويديم عليها أمنها واستقرارها، لتحقيق المزيد من التنمية والإزدهار في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.

كما تقدم الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة الدينية العطرة التي تجسد أسمى معاني الإيمان والصبر واليقين في قدرة الله وتحمل في طياتها قيما روحية سامية تجدد الأمل وتدفع نحو العمل والبناء.

وقال رئيس جامعة قناة السويس في رسالته إلى الرئيس "بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب أعرب عن أصدق التمنيات لفخامة الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سيادته وعلى شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يديم على مصر نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة".

وأكد مندور أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل محطة إيمانية عظيمة تستلهم منها الأجيال معاني الصبر والعزيمة والثقة في تحقيق المستحيل، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من إنجازات ومسيرة تنموية شاملة يعكس روح الإصرار والعمل التي تجسدها هذه المناسبة العطرة متمنيا لمصر دوام التقدم والإزدهار في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدم الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم القائم بعمل رئيس جامعة كفر الشيخ، أسمى آيات التهاني، للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكري الاسراء والمعراج، أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما بعث رئيس جامعة كفر الشيخ، برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية.

وتقدم الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم، بخالص التهنئة لأسرة جامعة كفر الشيخ، من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع الجهاز الإداري، والطلاب، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

ودعا رئيس جامعة كفر الشيخ، الله عز وجل، أن يُعيد هذه المناسبات على رئيس الجمهورية بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد، ومواصلة مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد في كافة المجالات تحت قيادته، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء، سائلا المولى عز وجل دوام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.