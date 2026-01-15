محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد خالد بن الوليد بميدان الكيت كات بحي إمبابة بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وحرص المحافظ خلال الاحتفال على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة، التي نستلهم منها معاني حب الوطن والالتفاف حول القيادة وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية مشيدًا بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصحيح الدين الإسلامي بما يسهم في حماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي أفكار منحرفة أو متطرفة.



بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصطفى السيسي، أعقبها كلمة لوكيل المديرية تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج واختُتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للمبتهل الشاب تيم الله حسين، والشيخ أحمد راشد.



وحضر الاحتفالية كل من إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، و محمد نور السكرتير العام، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والدكتور عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومساعدي مدير الأمن، وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع المصلين من أهالي حي إمبابة والمناطق المحيطة.