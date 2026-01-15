قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
محافظات

محافظ الجيزة يشهد احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة احتفالية مديرية أوقاف الجيزة بذكرى ليلة الإسراء والمعراج وذلك بمسجد خالد بن الوليد بميدان الكيت كات بحي إمبابة بحضور اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وحرص المحافظ خلال الاحتفال على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بهذه المناسبة العطرة، التي نستلهم منها معاني حب الوطن والالتفاف حول القيادة وتوحيد الصف لاستكمال مسيرة التنمية مشيدًا بدور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصحيح الدين الإسلامي بما يسهم في حماية الأجيال الواعدة من أبناء مصر من الانسياق وراء أي أفكار منحرفة أو متطرفة.


بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ مصطفى السيسي، أعقبها كلمة لوكيل المديرية تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج واختُتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للمبتهل الشاب تيم الله حسين، والشيخ أحمد راشد.


وحضر الاحتفالية كل من  إبراهيم الشهابي نائب المحافظ، و محمد نور السكرتير العام، والعميد محمد أحمد شافعي المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد مرعي السكرتير المساعد، والدكتور عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، والأستاذ أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، واللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومساعدي مدير الأمن، وعدد من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وجموع المصلين من أهالي حي إمبابة والمناطق المحيطة.

محمد صلاح

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

الذهب

400 جنيه دفعة واحدة| هبوط ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

جروبات الغش

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

الحكومة

مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري

الذهب

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

محافظ الشرقية

حقيقة ترك محافظ الشرقية لمنصبه.. مصدر مسئول يكشف الحقيقة

إمام عاشور

ولا واحد خد باله | الكشف عن موقف غير متوقع لـ إمام عاشور بمباراة مصر والسنغال

مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى الإسراج والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

من كنوز الإمام الأشعري: الأزهر يطرح "الإبانة" لزوَّار معرض الكتاب

من كنوز الإمام الأشعري : الأزهر يطرح الإبانة لزوَّار معرض الكتاب

وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد العزيز الحكيم بالمقطم

نجوم وصناع مسلسل حق ضايع يحتفلون ببداية التصوير.. صور

كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع
كواليس مسلسل حق ضايع

البسوا طويل .. تحذير للرجال: اختيار الملابس يهددكم بأمراض خطيرة

ملابس الرجال
ملابس الرجال
ملابس الرجال

دجاج بالبشاميل.. طعم غني وسهل التحضير

طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن
طريقة عمل دجاج بالبشاميل والجبن

ألم المعدة المفاجئ | متى يكون عابرًا و .. يُنذر بمشكلة صحية خطيرة؟

ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ
ألم المعدة المفاجئ

موسي

ولا كان بإيدي شيء .. موسى يطرح أولى أغانيه في 2026

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

