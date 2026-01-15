رئيس مياه الجيزة يتابع اختبارات نصف العام لطلاب المدرسة الثانوية الفنية

تابع المهندس محمد حفناوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، سير اختبارات نصف العام لطلاب المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير بيئة مناسبة للطلاب لأداء اختباراتهم.

وأكد خلال جولته دعم الشركة الكامل للمدرسة وطلابها، باعتبارها ركائز أساسية في تأهيل العمالة الفنية المتخصصة، ودورها الحيوي في دعم منظومة العمل وتطوير قطاع المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وفي سياق متصل، كرم المهندس محمد حفناوي العاملين سامح محمود وعبد الله عبد المنجي تقديراً لتدخلهما السريع في إخماد حريق نشب بسيارة تاكسي بشارع جابر بن حيان بحي الدقي، ومنع امتداد النيران دون وقوع أي خسائر بشرية.

وكان العاملان قد بادرا بالتوقف الفوري والتعامل مع الحريق أثناء توجههما للعمل، مستخدمين طفاية الحريق ونافوري المياه، ما أسفر عن السيطرة الكاملة على الموقف في وقت قياسي.

وأشاد رئيس مياه الشرب بالجيزة بهذا التصرف المسؤول، مؤكداً أن ما قام به العاملان يعكس وعي والتزام رجال الشركة ودورهم المجتمعي في حماية المواطنين والممتلكات.