وزير الدفاع الإيراني: الولايات المتحدة وإسرائيل تدعمان تهريب الأسلحة
لا مانع شرعاً.. هل يجوز صيام ليلة الإسراء والمعراج 2026؟
ألمانيا: الناتو لن يسمح لـ روسيا أو الصين باستخدام القطب الشمالي عسكريًا
انسحاب بهاء الدين أبو شقة من انتخابات رئاسة الوفد واستقالته من الحزب| تفاصيل
أصول البنك المركزي الأجنبية ترتفع لـ 13.3مليار دولار بنهاية 2025
ميرسك: استئناف خط حاويات الشرق الأوسط عبر قناة السويس نهاية يناير
يراضوا الشعب.. الدردير يطالب منتخب مصر بالمركز الثالث في أمم افريقيا
عبور من الشدة إلى الطمأنينة.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج
ركلات الترجيح تسقط منتخب نيجيريا في كأس العالم وأمم أفريقيا
مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد ودعم الموازنة
بقميص منتخب مصر.. يوتيوبر أمريكي يوثق مشاهد تاريخية من الأهرامات والمتحف الكبير
مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة
محافظات

محافظ الجيزة يقود حملة لإزالة موقف توك توك بمدخل المجزر الآلي واللبيني

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة من داخل مركز السيطرة للطوارئ والسلامة العامة الجهود الميدانية التي تنفذها الأحياء والمراكز لتحسين كفاءة أعمال النظافة ومنع الإشغالات والتصدي لكافة المظاهر العشوائية التي تعوق حركة المواطنين وذلك في إطار المتابعة اللحظية لمختلف القطاعات الخدمية بنطاق المحافظة.

وقاد المحافظ من داخل مركز السيطرة حملات لإزالة موقف عشوائي لمركبات التوك توك بمدخل شارع المجزر الآلي في تقاطعه مع شارع اللبيني بنطاق حي الهرم لما يمثله من إعاقة للحركة المرورية وتكدسات بالطريق حيث أسفرت الحملات عن ضبط والتحفظ على عدد من مركبات التوك توك المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.


ووجّه محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بتكليف نائب ثابت للتواجد الميداني والمتابعة المستمرة والمرور الدوري لضمان انتظام الحركة المرورية وضبط أي مركبة توك توك تعيق الطريق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتحفظ على المركبات المخالفة دون تهاون.
كما وجّه المحافظ بوضع نقطة ثابتة لإدارة الإشغالات بتلك النقطة وتوفير ساحة مخصصة لوقوف مركبات التوك توك المرخصة بعيدًا تمامًا عن مسار الطريق مؤكدًا أنه في حال عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حفاظًا على السيولة المرورية وحقوق المواطنين.
وفي السياق ذاته تابع محافظ الجيزة جهود حملات رفع كفاءة النظافة بالأنفاق أسفل الطريق الدائري بنطاق أحياء العمرانية والهرم والطالبية، مشددًا على هيئة النظافة بضرورة التنسيق الكامل مع الأحياء والمراكز المعنية بتنظيم أكمنة مفاجئة لضبط السيارات التي تلقي مخلفات الرتش والهدم داخل الأنفاق وتوقيع الغرامات المشددة على المخالفين، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمظهر الحضاري أو تهدد السلامة العامة.
وأكد محافظ الجيزة استمرار المتابعة الميدانية والرقابة على مدار الساعة من خلال مركز السيطرة للطوارئ بالتوزاي مع الجولات الميدانية الدورية لضبط الشارع وتحقيق الانضباط ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .
جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والأجهزة المعنية.

