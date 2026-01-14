محافظ الجيزة يفتتح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة| صور

افتتح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشهد السوق انتظام توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم استعدادًا لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن السوق يأتي ضمن سلسلة أسواق اليوم الواحد التي تم افتتاحها علي مدار الاسبوعين الماضيين بمختلف قطاعات المحافظة لافتا أن السوق يضم ٢٢ عارض ويخدم مواطني أحياء إمبابة والوراق والمنيرة الغربية ويقدم سلع غذائية وأساسية بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق العامة، مع الالتزام بمعايير الجودة.

وكلف المحافظ رئيس حي إمبابة بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان انتظام انعقاد سوق اليوم الواحد أسبوعيًا بما يسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين.

وثمّن محافظ الجيزة التعاون المثمر بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية في إقامة أسواق اليوم الواحد والمنافذ السلعية، مؤكدًا استمرار التوسع في تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة لتغطية مختلف قطاعات المحافظة وتلبية احتياجات المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي السكرتير العام المساعد واشرف بكر رئيس حي إمبابة والبلاسي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل.