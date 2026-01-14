قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

نائب محافظ الجيزة يتابع الأعمال التنسيقية لمشروعات تطوير طريق المنيب/العياط خلال اجتماع موسع

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي جهات المرافق المعنية بأعمال التمهيد وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق المنيب/العياط، بطول 21 كم وذلك بحضور محمد مرعي السكرتير العام المساعد . 

وذلك في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية بنطاق المحافظة والتنسيق بين جميع الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات.

ويستهدف المشروع إنشاء محور مروري متكامل يواكب التطور الذي تشهده شبكات الطرق، ويسهم في تحسين الحركة المرورية على طريق مصر – أسيوط الزراعي الغربي، والذي يُعد أحد المحاور الحيوية الرابطة بين عدد من مدن وأحياء المحافظة، فضلًا عن قدرته على استيعاب الكثافات المرورية المتوقعة مستقبلًا، بالتزامن مع تشغيل المشروعات القومية الجاري تنفيذها على جانبي الطريق.
وخلال الاجتماع، قام نائب المحافظ بالتنسيق بين جهات المرافق المختلفة، واستعراض موقف دراسة مسار المشروع، ومسارات المرافق المتعارضة، وآليات نقلها أو تأمينها، مع تحديد جداول زمنية لتنفيذ الأعمال.
كما تم استعراض مقترح الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ كوبري سطحي على ترعة الجيزاوية في نطاق الكيلومترين (2 كم) الخاصين بمناطق مزغونة وأبو رجوان، بالإضافة إلى مقترح ضم منطقتي مزغونة وأبو رجوان، وضم مسافة 1.600 كم من الطريق الدائري حتى كوبري القصبجي.
وفي ختام الاجتماع، أكد نائب محافظ الجيزة استمرار انعقاد الاجتماعات التنسيقية بين جميع الجهات المعنية، لضمان سرعة تنفيذ المشروع وفقًا للجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معدلات التنسيق.

