قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تشدد الخناق على الإخوان.. روبيو يتعهد بحرمان الجماعة من جميع مصادر التمويل
استمرار الأجواء شديدة البرودة مصحوبة برياح| مستجدات الطقس
وزير التعليم يصدر كتابًا دوريًا بشأن تكليف معلمي الدفعة الثانية من المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"
مدبولي: سكن لكل المصريين من أقرب المشروعات إلى قلبي
أوبتا تتوقع الفائز من مواجهة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا
دعاء السيدة زينب لأهل مصر .. كلمات اشتملت الخير كله فماذا قالت؟
وفاة سكوت آدامز مبتكر ديلبرت بعد مضاعفات مرض السرطان
محدش فيكم بيتأثر بالإصابات | الدردير يوجّه رسالة صادمة لمنتخب السنغال قبل لقاء مصر
وزير الإٍسكان: التوسع في إنشاء مشاريع الإسكان الإجتماعي بالمدن الجديدة
طيّرت فلوس كتير | أفشة يودع جماهير الأهلي بمنشور غير متوقع
فوز مصر برئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب
«سكن لكل المصريين» يمكّن 686 ألف أسرة من الحصول على وحدات سكنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لتعزيز التواصل المباشر .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والبدرشين والعياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي العجوزة لتضرره من الأسانسير الجاري إنشاؤه لما يسببه من إعاقة لمدخل شقتين (1 و2) الكائنين بالدور الأرضي بذات العقار.

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع المكتب الهندسي بإعادة المعاينة على أرض الواقع، وعرض تقرير وافٍ بما تم اتخاذه من إجراءات، للحفاظ على حقوق الملاك.

وفي حي الهرم، بحث المحافظ شكوى سكان أحد العقارات بمنطقة اللبيني لتضررهم من وجود تصدعات بالعقار المقيمين به نتيجة ميل العقار المجاور وتجاوزه قيود الارتفاع بالمخالفة للترخيص.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار الهندسي اللازم، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وحي الهرم والمكتب الهندسي والشؤون القانونية بالمحافظة، تختص بمراجعة تراخيص ملف العقارين بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة آليات تنفيذ ما انتهت إليه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من توصيات وذلك خلال 48 ساعة حفاظًا على أمن وسلامة قاطني العقارين.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مقدمة من أحد المواطنين من قاطني منطقة أول فيصل بحي بولاق الدكرور لتضرره من أحد المحلات المخالفة التي تُدار بدون ترخيص ولا تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وبفحص الشكوي تببن بالمعاينة من خلال حي بولاق الدكرور أن المكان محل الشكوى عبارة عن مطبخ نشاط كشري يُدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي شملت الغلق والتشميع وتحرير محضر مخالفة بيئية لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب توافرها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق بالمتابعة المستمرة وعدم السماح بممارسة النشاط إلا بعد توفيق الأوضاع والسير في إجراءات الحصول على الترخيص.

وفي مركز ومدينة العياط، تضرر أحد المواطنين من قاطني قرية برنشت لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحفر بئر بعمق 18 مترًا للتخزين، مما نتج عنه تصدع جدران المنازل المحيطة به.

وأوضح المحافظ أنه تم عرض العقارات محل الشكوى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بإلزام الشركة المنفذة بأعمال الترميم اللازمة على نفقتها الخاصة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

كما وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بضرورة إعادة المعاينة خلال 10 أيام للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات وعدم وجود أي تغييرات أو مستجدات، مع أخذ التعهدات اللازمة من الشركة المنفذة وإلزامها بأي مستجدات قد تطرأ مستقبلًا، والمتابعة المستمرة لحين حل المشكلة بشكل نهائي.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

حضر اللقاء: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشيماء عرفة مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية والإدارات المختصة.

محافظ الجيزة بحث الشكاوي والطلبات حي العجوزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

محمد صلاح

الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

فضل صيام يوم 27 من رجب

فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

منتخب مصر

اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا

منتخب مصر

قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد

أرشيفية

ليلة الهروب من طهران .. 6 دول تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الحلم هو سيد الأخلاق ولكن ليس مع كل شخص وليس في كل حال

أذكار المساء لتحصين النفس

أذكار المساء لتحصين النفس.. رددها كما ورد عن النبي

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح سبب قبول الله توبة سيدنا آدم رغم ارتكابه معصية

بالصور

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري
رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

مسلسلات رمضان 2026 | حكاية نرجس .. التفاصيل الكاملة والقنوات العارضة

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

احترس.. تجاهل علامات التهاب الأذن الوسطى يهدد بفقدان السمع

احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع
احترس من هذه العلامات الخطيرة لالتهاب الأذن الوسطى.. تجاهلها قد يهدد السمع

طريقة عمل سلطة سيزر بالمكرونة والدجاج

سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج
سلطة سيزر بالمكرونة و الدجاج

فيديو

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

رئيس الأركان يلتقي قائد قوات الدفاع المالاوي ويترأسان الاجتماع الثالث للجنة التعاون العسكري

فيلم The Mummy

الإعلان التشويقي لفيلم The Mummy من بطولة مي الغيطي| فيديو

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

كل شيء يتجمد .. أقل درجة حرارة في تاريخ الكرة الأرضية

إسراء عبدالمطلب مذيعة صدى البلد

حقيقة تعليق امتحانات منتصف العام بسبب العاصفة الترابية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد