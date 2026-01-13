لتعزيز التواصل المباشر .. محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث الشكاوي والطلبات المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والهرم وبولاق الدكرور وجنوب الجيزة والبدرشين والعياط وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وفعّالة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى من بينها شكوى مواطن بحي العجوزة لتضرره من الأسانسير الجاري إنشاؤه لما يسببه من إعاقة لمدخل شقتين (1 و2) الكائنين بالدور الأرضي بذات العقار.

ووجّه المحافظ رئيس حي العجوزة بالتنسيق مع المكتب الهندسي بإعادة المعاينة على أرض الواقع، وعرض تقرير وافٍ بما تم اتخاذه من إجراءات، للحفاظ على حقوق الملاك.

وفي حي الهرم، بحث المحافظ شكوى سكان أحد العقارات بمنطقة اللبيني لتضررهم من وجود تصدعات بالعقار المقيمين به نتيجة ميل العقار المجاور وتجاوزه قيود الارتفاع بالمخالفة للترخيص.

وكلف المحافظ رئيس حي الهرم بسرعة عرض العقار على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار القرار الهندسي اللازم، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة وحي الهرم والمكتب الهندسي والشؤون القانونية بالمحافظة، تختص بمراجعة تراخيص ملف العقارين بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة آليات تنفيذ ما انتهت إليه لجنة المنشآت الآيلة للسقوط من توصيات وذلك خلال 48 ساعة حفاظًا على أمن وسلامة قاطني العقارين.

كما استمع المحافظ إلى شكوى مقدمة من أحد المواطنين من قاطني منطقة أول فيصل بحي بولاق الدكرور لتضرره من أحد المحلات المخالفة التي تُدار بدون ترخيص ولا تلتزم باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

وبفحص الشكوي تببن بالمعاينة من خلال حي بولاق الدكرور أن المكان محل الشكوى عبارة عن مطبخ نشاط كشري يُدار بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي شملت الغلق والتشميع وتحرير محضر مخالفة بيئية لعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية الواجب توافرها للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

ووجّه المحافظ رئيس حي بولاق بالمتابعة المستمرة وعدم السماح بممارسة النشاط إلا بعد توفيق الأوضاع والسير في إجراءات الحصول على الترخيص.

وفي مركز ومدينة العياط، تضرر أحد المواطنين من قاطني قرية برنشت لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بحفر بئر بعمق 18 مترًا للتخزين، مما نتج عنه تصدع جدران المنازل المحيطة به.

وأوضح المحافظ أنه تم عرض العقارات محل الشكوى على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، والتي أوصت بإلزام الشركة المنفذة بأعمال الترميم اللازمة على نفقتها الخاصة، حفاظًا على حقوق المواطنين.

كما وجّه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بضرورة إعادة المعاينة خلال 10 أيام للتأكد من الحالة الإنشائية للعقارات وعدم وجود أي تغييرات أو مستجدات، مع أخذ التعهدات اللازمة من الشركة المنفذة وإلزامها بأي مستجدات قد تطرأ مستقبلًا، والمتابعة المستمرة لحين حل المشكلة بشكل نهائي.

كما تناول اللقاء عددًا من الطلبات والشكاوى الأخرى، حيث شدد المحافظ على سرعة فحصها والتعامل الفوري معها مؤكدًا أن الاستجابة العاجلة لمطالب المواطنين تمثل أولوية قصوى في إطار تحسين جودة الحياة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

حضر اللقاء: محمد مرعي السكرتير العام المساعد، و أيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، وشيماء عرفة مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية والإدارات المختصة.