نائب محافظ الجيزة تتفقد طاولات البائعين بالمنطقة الأثرية للأهرامات

تفقدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، طاولات البائعين بمنطقة البانوراما داخل المنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة. وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية للمنطقة الأثرية لأهرامات الجيزة والحفاظ على المظهر الحضاري والقيمة التاريخية للموقع .

وشملت الجولة متابعة مدى الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لعمل البائعين وعدم التعدي على المسارات المخصصة للزائرين، بما يسهم في إتاحة تجربة سياحية متميزة للزوار والحفاظ على الطابع الأثري والسياحي للموقع.

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الالتزام الكامل بالتصميمات المعتمدة لطاولات البائعين ومنع أي تجاوزات أو مظاهر عشوائية والتأكيد على المتابعة الدورية لضمان استدامة الانضباط داخل المنطقة الأثرية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة ممثلو شركة أوراسكوم بيراميدز، وعزة وهدان مدير إدارة السياحة بالمحافظة.