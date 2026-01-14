قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ننشر تشكيل رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب 2026 للفصل التشريعي الأول
بدر عبد العاطي: مصر ملتزمة بدعم وحدة وسيادة الدولة الليبية
تحذير بعيد عن الفنيات .. نجوم الكرة المصرية يرسمون طريق مصر لعبور السنغال قبل موقعة نصف النهائي
وزير الخارجية: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" يهدد استقرار القرن الأفريقي
حل علمي بدلا من الأساليب التقليدية.. مأوى جديد للكلاب الضالة في القاهرة
وزير الخارجية لـ مستشاري ترامب: نرفض أي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية
الصين تطلب من شركاتها وقف استخدام برامج الأمن الإلكتروني الأمريكية والإسرائيلية
وزير الخارجية يؤكد موقف مصر الثابت للحفاظ على وحدة واستقرار ليبيا
تنسيق مصري–أمريكي مكثّف لاحتواء أزمات الإقليم ودعم الأمن في الشرق الأوسط وأفريقيا
رغم سوء الأحوال الجوية.. استمرار الإمداد الإغاثي إلى غزة
عراقجي: إيران لا تخطط حاليا لإعادة تشغيل المنشآت النووية
الوزراء ينظم منتدى فكري حول دور الاقتصاد السلوكي في صياغة السياسات العامة
محافظات

محافظة الجيزة تعلن 32 مركزا للوقاية من السعار

تحصين الكلاب
تحصين الكلاب
أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة عن تحديد مواقع لتقديم الخدمات الصحية للحالات التي تتعرض للعقر أو الخدش من الحيوانات سواء الكلاب الضالة أو غيرها، حيث يتم توفير المصل واللقاح اللازمين داخل هذه المواقع تحت إشراف مديرية الصحة مع تقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا للبروتوكولات المعتمدة.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الصحة العامة وتعمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة والسكان لضمان توافر الأمصال واللقاحات الخاصة بالوقاية من مرض السعار داخل المستشفيات ومراكز الوقاية المعتمدة مع انتظام العمل بها وتواجد الأطقم الطبية المؤهلة للتعامل الفوري مع الحالات.


كما أوضح المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة ان تكون مراكز الوقاية من السعار موزعة جغرافيًا لتغطي مختلف الإدارات الصحية على مستوى المحافظة بما يسهم في سرعة الوصول للخدمة الطبية وتخفيف العبء عن المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعمل على مدار اليوم لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم العلاج اللازم دون تأخير.


وتشمل المراكز والمستشفيات إجمالي 32 موقعًا موزعة على جميع أنحاء محافظة الجيزة، لضمان التغطية الشاملة لكل الإدارات الصحية وسرعة الوصول للخدمة الطبية. وتشمل هذه المراكز:
مستشفى أم المصريين، مستشفى بولاق الدكرور، مستشفى إمبابة العام، مستشفى التحرير العام، مستشفى الصف المركزي، مستشفى أطفيح المركزي، مستشفى العياط المركزي، مستشفى أم الأطباء بالدقي، مستشفى أبو النمرس المركزي، مستشفى أوسيم، ووحدة وردان.
كما تضم شبكة المراكز:
مستشفى 6 أكتوبر (تأمين صحي)، مستشفى 6 أكتوبر المركزي، مستشفى مبارك المركزي، مستشفى الواحات البحرية، مستشفى الشيخ زايد المركزي، مستشفى البدرشين العام، مستشفى الحوامدية العام، مستشفى الوراق، مستشفى العجوزة، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، ومستشفى الهرم.
إضافة إلى ذلك تشمل:
وحدة ناهيا، مركز بني سلامة المتميز، إدارة 6 أكتوبر دهشور، وحدة أبني بيتك – المنطقة الثانية، وحدة القبابات الصحية بأطفيح، رعاية طفل الصف، وحدة جزرا بجنوب العياط، وحدة الزيدية بأوسيم، وحدة المنصورية بغرب منشأة القناطر، ومستشفى شبرامنت بأبو النمرس. 

من جانبه شدد الدكتور إسحاق جميل مدير مديرية الصحة بالجيزة على ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز وقاية معتمد حال التعرض لأي عقر أو خدش، وعدم التهاون في تلقي العلاج الوقائي، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالإرشادات الصحية والتعاون مع الجهات المختصة مؤكدة استمرار جهودها في دعم المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لكافة أبناء المحافظة.

