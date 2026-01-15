نائب محافظ الجيزة يتفقد قرية بشتيل بأوسيم ويتابع ميدانيا مشروع الصرف الصحي

عاين إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن على الطبيعة مقترح تطوير منطقة مزلقان لعبة لتخفيف الحركة المرورية، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأوضح نائب محافظ الجيزة، أن تخفيف الازدحام المروري يتطلب نهجا شاملا بين الحلول الهندسية المبتكرة وتغيير السلوكيات بمنطقة المزلقان لعمل تحسينات كبيرة في حركة المرور.

كما تابع الشهابي، ميدانيا مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة بقرية بشتيل بمركز أوسيم لمتابعه نسب تنفيذ أعمال المشروع وإزالة أي معوقات قد تواجه مشروع الصرف الصحي.

وشدد نائب المحافظ، على تكثيف الأعمال المنفذة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لنهو المشروع لدخوله الخدمة الفعلية في أقرب وقت، وتخفيف الكثافة المرورية على الطرق الرئيسية والحد من الاختناقات المرورية.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، منطقة مجمع المدارس ببشتيل لمتابعة أعمال النظافة والأشغالات داخل القرية.

ووجه النائب برفع تجمعات القمامة والأشغالات أول بأول.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، المهندس ياسين سيد ياسين

رئيس مركز أوسيم

والمهندس طارق فاروق

مدير مشروع الصرف الصحي بالجهاز التنفيذي لمياة الشرب والصرف الصحي ومسؤولي شركة مياة الجيزة وشركة كهرباء جنوب القاهرة للتوزيع وجهاز السرفيس بالمحافظة ومديرية الأسكان ومنطقة الأبنية التعليمية بالجيزة.