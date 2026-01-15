المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والشعب بذكرى الإسراء والمعراج

أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بيانًا قدّم فيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن هذه المناسبة تحمل دلالات روحية وإنسانية عميقة تعزز قيم الخير والسلام والعمل الصالح.

وأوضح الحزب أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل رسالة متجددة تؤكد أن الإيمان هو طريق الارتقاء الحقيقي، وأن القيم السماوية تدعو إلى المحبة والإخاء ونبذ الفرقة، بما يعزز التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية.

وشدد المصريين الأحرار على أن الوحدة الوطنية كانت وستظل الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر قامت على التنوع والتعدد في إطار نسيج وطني واحد يجمع المسلمين والمسيحيين تحت مظلة المواطنة والمحبة والإرادة الوطنية الواعية.

وثمّن الحزب الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مبادئ المواطنة والإخاء الوطني، وبناء دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع، وتصان فيها الحريات والعقائد، بما يعزز استقرار مصر ويجعلها نموذجًا للتعايش في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

وفي ختام بيانه، دعا حزب المصريين الأحرار الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل دافعًا لمزيد من التكاتف والعمل من أجل مستقبل يليق بتاريخ مصر وحضارتها.