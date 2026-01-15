قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أدعية ليلة الإسراء والمعراج 2026 وموعدها وأفضل الأعمال المستحبة
بكري : تأجيل جلسات مجلس النواب لأجل غير مسمى مؤشر لحدث سياسي قريب
مغامرة "سبيد" في أرض الكنانة.. كيف سحر الفراعنة اليوتيوبر الأكثر شهرة في العالم
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج
رسائل نارية من رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين حول دور مصر في منع تهجير الغزاويين
وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في زيارة للمتحف المصري الكبير .. صور
تحذيرات عاجلة من ظاهرة جوية تضرب البلاد خلال ساعات
احترس .. هذه الأطعمة تزيد خطر الإصابة بالسرطان | وتحذير خاص بعد سن الخمسين
فضيحة تهز الكونسرفتوار | مدرس متهم بالتحرش بطفلة .. ومحامي الضحية : بيشغل أفلام خادشة أمام الطالبات خلال الدروس
بيزيرا يتقدم للزمالك أمام المصري في كأس عاصمة مصر
رعب في إسرائيل.. هزة أرضية تضرب ديمونا وزعر بين السكان
الرئيس السيسي في ليلة الإسراء والمعراج: أدعو الله أن يمن على مصر بالخير والأمن والاستقرار
المصريين الأحرار يهنئ الرئيس والشعب بذكرى الإسراء والمعراج

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
حسن رضوان

أصدر حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بيانًا قدّم فيه التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، مؤكدًا أن هذه المناسبة تحمل دلالات روحية وإنسانية عميقة تعزز قيم الخير والسلام والعمل الصالح.

وأوضح الحزب أن ذكرى الإسراء والمعراج تمثل رسالة متجددة تؤكد أن الإيمان هو طريق الارتقاء الحقيقي، وأن القيم السماوية تدعو إلى المحبة والإخاء ونبذ الفرقة، بما يعزز التماسك المجتمعي والوحدة الوطنية.

وشدد المصريين الأحرار على أن الوحدة الوطنية كانت وستظل الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر قامت على التنوع والتعدد في إطار نسيج وطني واحد يجمع المسلمين والمسيحيين تحت مظلة المواطنة والمحبة والإرادة الوطنية الواعية.

وثمّن الحزب الدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ مبادئ المواطنة والإخاء الوطني، وبناء دولة القانون التي يتساوى فيها الجميع، وتصان فيها الحريات والعقائد، بما يعزز استقرار مصر ويجعلها نموذجًا للتعايش في محيط إقليمي ودولي مضطرب.

وفي ختام بيانه، دعا حزب المصريين الأحرار الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق قيادتها في مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل دافعًا لمزيد من التكاتف والعمل من أجل مستقبل يليق بتاريخ مصر وحضارتها.

