برلماني: نستطيع بالصناعة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات وتحقيق التنمية المستدامة

عبد الرحمن سرحان

أكد النائب الدكتور سمير صبري أمين، عضو مجلس النواب المعين، أن اختياره الانضمام إلى لجنة الصناعة بالمجلس، جاء عن قناعة راسخة بأن مصر قادرة عبر الصناعة الوطنية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار النائب سمير صبري إلى أن دعم وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب المعين، على أن العمل داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب سيكون موجهاً نحو تبني سياسات وتشريعات داعمة للقطاع الصناعي، والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المصنعين، بما يحقق في النهاية الخير لأهلنا وشعبنا العظيم.

وأكد النائب الدكتور سمير صبري أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات لن يتم إلا من خلال دعم المصنعين، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً.

