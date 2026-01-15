بدء التشغيل التجاري لمحطة الحاويات رقم 1 بالسخنة.. خطوة استراتيجية نحو العالمية

أعرب كاهو وونج، الرئيس التنفيذى لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، عن سعادته لافتتاح التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم ١ بميناء السخنة.



وأضاف خلال كلمته في احتفالية التشغيل التجريبي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن اليوم يمثل بداية رحلة محطة حاويات حديثة كما أن هذا يعزز مكانتنا كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

ومن جانبها قالت كريستين كابو الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، يشرفني أن أقف أمامك اليوم في احتفالية بدء التشغيل فمنذ عامين كان هذا المكان رؤية طموحة واليوم بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحتفل بإطلاق المركز كمحطة عالمية كما انها محطة استثنائية بسبب طول رصيف المحطة وعمقها.



وأضافت أن تشغيل المحطة يسهم كذلك في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط.