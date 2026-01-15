مجمع كهنة إيبارشية المنصورة يناقش الترتيبات الرعوية للمرحلة المقبلة | صور

عقد مجمع كهنة إيبارشية المنصورة، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا أكسيوس أسقف الإيبارشية.

وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي، أعقبته كلمة ألقاها الأب القمص إشعياء نجيب، كاهن كنيسة الشهيدة دميانة والأربعين عذراء بالمنصورة، عن موضوع «التجسد».

وعقب ذلك ناقش نيافة الأنبا أكسيوس مع الآباء الكهنة عددًا من الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما تخلل الاجتماع حوار مفتوح استعرض خلاله نيافته أبرز التحديات الرعوية والخدمية التي تواجه الخدمة داخل الإيبارشية، مؤكدًا أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الجهود الرعوية بما يحقق رسالة الكنيسة في رعاية الشعب روحيًا واجتماعيًا.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام بالخطط الرعوية الموضوعة وتنظيم العمل داخل الكنائس بما يتناسب مع احتياجات المرحلة الحالية، مع التشديد على الاهتمام بالخدمة التعليمية والافتقاد، وتعزيز التواصل المستمر بين الآباء الكهنة بما يسهم في نمو الخدمة واستقرارها داخل إيبارشية المنصورة.