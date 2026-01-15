مياه القاهرة تستضيف قافلة طبية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة | صور

في إطار الدور المجتمعي لشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، واستكمالا لعمل المبادرة بمواقع الشركة المختلفة تم تنظيم قافلة طبية عن طريق فرع شبكات مياه الشرابية والزاوية بالتعاون مع قطاع الإعلام وخدمة العملاء بالشركة على مدار يومين، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وبالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة.

وتهدف القافلة إلى إجراء الفحوصات الطبية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، حيث شملت تقديم عدد من الخدمات الطبية، من بينها إجراء تحاليل وظائف الكلى، وقياس الدهون الثلاثية، وقياس ضغط الدم، والسكر العشوائي، بما يسهم في الحفاظ على صحة العاملين، تأكيدًا على حرص الشركة على توفير بيئة عمل آمنة وداعمة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أن استضافة هذه القافلة الطبية تأتي في إطار حرص الشركة على دعم المبادرات القومية التي تستهدف صحة المواطنين والعاملين، مشيرًا إلى أن الشركة تولي اهتمامًا بالغًا بالبعد الإنساني والاجتماعي للعاملين بها، وتعمل على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بما يحقق التنمية المستدامة ويسهم في تحسين جودة الحياة.

وتأتي هذه الفعالية تأكيدًا على حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على المشاركة الفعالة في المبادرات القومية، وتعزيز دورها المجتمعي، ودعم جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة الصحية.

