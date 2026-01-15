قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
آية سماحة: كنت مفترية في طفولتي .. وتسببت بإصابة شقيقتي | شاهد
نيران في المساجد والبنوك .. طلاب باكستانيون يروون رعب الاحتجاز داخل جامعات إيران
جوتيريش: رحبت باتفاق غزة .. وأكدت ضرورة دخول المساعدات الإنسانية الكافية
ليلة الإسراء والمعراج بدأت الآن.. اغتنمها بدعاء النبي و7 أعمال تُبدل أحزانك أفراحاً
الخارجية الكندية : وفاة مواطن على يد السلطات الإيرانية
تبكير للموظفين .. ما موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؟
طريقة عمل كفتة الدجاج وسلطة السماق
ماكرون يعلن إرسال وسائل برية وجوية وبحرية إضافية إلى جرينلاند خلال أيام
سحب قطع أراض مخالفة بـ حدائق أكتوبر | تفاصيل ثرية
مصادر تكشف لـ صدى البلد حقيقة إجراء تعديل وزاري
طفرة في الصادرات الزراعية المصرية.. وفتح 25 سوقًا جديدًا في 2025| تفاصيل
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا
ترقية ٢٠٧٩ عاملا في شركة مياه الشرب بالقاهرة

المهندس مصطفى الشيمي
المهندس مصطفى الشيمي
يارا أمين

وافق المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على ترقية 2079 عاملا بالقطاعات المختلفة من العاملين بالشركة والملحقين للعمل بأجهزة المدن الجديدة والمعارين للعمل بالشركة القابضة والشركات التابعة المستوفين للمدة القانونية للترقية حتى 31/12/2025.

وأكد الشيمى أن الترقية شملت كل من استوفى المدة البينية و كافة الشروط والضوابط طبقا للقانون واللوائح.

ةأوضح أنه سوف تصرف كافة المستحقات المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من الأول من يناير لعام 2026 تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين بالشركة.

وتضمنت الترقيه  2035 عاملا من المستحقين للدرجة الأولى فما دونها  و44 لدرجه كبير . 

 وأضاف أن الشركة تعمل دائما على ترقية جميع المستحقين طبقا للمدد الزمنية المحددة تيسيرا على جميع العاملين والحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية وضخ دماء جديدة بالقطاعات المختلفة.

وأكد أن هذه الترقيات تختلف عن الإجراءات التى تتم حاليا على مستوى الشركة بشأن  التسويات الخاصة بكافة العاملين ممن تنطبق عليهم شروط التسوية والذين تقدموا بطلبات تسوية حالتهم الوظيفية اعتبارا من عام ٢٠١٩ وما بعدها والتى سوف يتم الإعلان عن نتيجتها عقب الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية المطلوبة.

