ترقية ٢٠٧٩ عاملا في شركة مياه الشرب بالقاهرة

وافق المهندس مصطفى الشيمى رئيس مجلس اداره شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على ترقية 2079 عاملا بالقطاعات المختلفة من العاملين بالشركة والملحقين للعمل بأجهزة المدن الجديدة والمعارين للعمل بالشركة القابضة والشركات التابعة المستوفين للمدة القانونية للترقية حتى 31/12/2025.

وأكد الشيمى أن الترقية شملت كل من استوفى المدة البينية و كافة الشروط والضوابط طبقا للقانون واللوائح.

ةأوضح أنه سوف تصرف كافة المستحقات المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من الأول من يناير لعام 2026 تاريخ اعتماد لجنة شئون العاملين بالشركة.

وتضمنت الترقيه 2035 عاملا من المستحقين للدرجة الأولى فما دونها و44 لدرجه كبير .

وأضاف أن الشركة تعمل دائما على ترقية جميع المستحقين طبقا للمدد الزمنية المحددة تيسيرا على جميع العاملين والحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية وضخ دماء جديدة بالقطاعات المختلفة.

وأكد أن هذه الترقيات تختلف عن الإجراءات التى تتم حاليا على مستوى الشركة بشأن التسويات الخاصة بكافة العاملين ممن تنطبق عليهم شروط التسوية والذين تقدموا بطلبات تسوية حالتهم الوظيفية اعتبارا من عام ٢٠١٩ وما بعدها والتى سوف يتم الإعلان عن نتيجتها عقب الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية المطلوبة.