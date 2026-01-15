مي كساب تتألق بإطلالة شتوية في العرض الخاص لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»

تألقت الفنانة مي كساب بإطلالة شتوية أنيقة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «مؤلف ومخرج وحرامي»، والذي أُقيم حاليًا في إحدى سينمات مدينة 6 أكتوبر.



وحرصت مي كساب على حضور العرض عرض خاص فيلمها ، حيث لفتت الأنظار بإطلالة عصرية نالت إعجاب الحضور وعدسات المصورين، وسط أجواء احتفالية شهدت تواجد عدد من نجوم الفن والإعلام.ويُقام العرض الخاص للفيلم تمهيدًا لطرحه للجمهور، وسط توقعات بأن يحقق العمل تفاعلًا ملحوظًا نظرًا لفكرته المختلفة ومشاركة مجموعة من الفنانين المميزين.

يُذكر أن مي كساب تحرص دائمًا على التواجد في الفعاليات الفنية ودعم الأعمال السينمائية الجديدة، إلى جانب نشاطها الفني المتنوع خلال الفترة الأخيرة.