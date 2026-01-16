قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيمن عاشور: الشراكات الدولية هي المحرك الأساسي لتطوير البحث العلمي في مصر

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد منظمة OBREAL الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والدكتورة سلمى يسري مساعد الوزير للتعاون الدولي، ومن جانب المنظمة الدكتور نيكولاس باتريسي مدير الإستراتيجيات والتنمية، والدكتور أنس السعيد المدير التنفيذي، والدكتورة مارينا لاريا المنسق الرئيسي لسياسات التعليم العالي، والدكتور زياد عمارة مسؤول ملف التعاون الدولي باتحاد الجامعات العربية.

في مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على توسيع شراكاتها مع المنظمات الدولية والشبكات الأكاديمية العالمية، بما يسهم في دعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتعزيز حضور الجامعات المصرية في المبادرات الإقليمية والدولية، خاصة تلك المعنية بالحوار بين المناطق المختلفة والتنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا أكبر بين مؤسسات التعليم العالي والمنظمات الدولية، من أجل تطوير البرامج الأكاديمية، وبناء قدرات الباحثين والطلاب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل والتحديات المجتمعية المعاصرة، خاصة في مجالات التنمية التي تشكل تحديًا دوليًا مثل قضايا الغذاء والمياه والطاقة المتجددة ومجابهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أن مصر تمتلك قاعدة علاقات قوية تربطها بمختلف المنظمات الدولية المعنية بالتعليم العالي والبحث العلمي، وعلى رأسها منظمة اليونسكو، وكذلك التعاون الوثيق  مع الاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، واتحاد الجامعات العربية،  لافتًا إلى توثيق هذه العلاقات مؤخرا عبر العديد من البروتوكولات، انطلاقًا من أهمية الشراكات الدولية في الارتقاء بجودة التعليم الجامعي، وتبادل الخبرات مع الشبكات الأكاديمية العالمية.

وثمن الوزير التعاون مع منظمة OBREAL والذي يفتح آفاقًا جديدة أمام الجامعات المصرية للمشاركة في مشروعات بحثية مشتركة، وحوارات سياسات تعليمية على المستويين الإقليمي والدولي، لافتًا إلى أهمية الاستفادة من خبرات المنظمة في الحوار بين الأقاليم.

كما استعرض الوزير خلال اللقاء الطفرة التي شهدتها المنظومة التعليمية المصرية حيث وصل عدد الجامعات إلى نحو 128 جامعة بمختلف روافدها (حكومية، أهلية، خاصة، تكنولوجية)، بالإضافة إلى التوسع في أفرع الجامعات الأجنبية، وكذلك منظومة المراكز البحثية التابعة للوزارة، وما تحققه من نتائج متميزة في تصنيف سيماجو للمنطقة وشمال إفريقيا، فضلًا عن العمل كقبلة تعليمية إقليمية رائدة، وتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب الوافدين من العالم العربي وإفريقيا.

وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي ترتكز على تطوير جودة التعليم وربطه بسوق العمل عبر مبادرات مثل «تحالف وتنمية» التي تهدف إلى توظيف البحث العلمي في القطاعات الإنتاجية والصناعية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحًا أن الاستراتيجية تضع التدويل في مقدمة أولوياتها من خلال التوسع في البرامج المشتركة والتعليم العابر للحدود، وتحويل مصر إلى وجهة تعليمية إقليمية، بما يدعم مشاركة الجامعات المصرية في الفعاليات والمؤتمرات الدولية، ويعزز مكانتها الأكاديمية والبحثية عالميًا، وكذلك الاهتمام بدعم البحث العلمي التطبيقي وربط الأبحاث العلمية بالصناعة، والوصول لمخرجات بحثية قابلة للتطبيق.بما يعزز دور مصر في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، قدم الدكتور نيكولاس باتريسي استعراضًا للمنظمة ومحاور عملها، وأوضح أن المنظمة تعمل كشبكة دولية تتعاون مع الحكومات والجامعات والمؤسسات الأكاديمية على صعيد السياسات التعليمية والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز الحوار بين الأقاليم وإنتاج المعرفة وبناء القدرات المؤسسية.

 وأشار إلى أن من بين أبرز أنشطة المنظمة تنظيم المؤتمر الدولي تحت عنوان "The Interregional Dialogue on Education and Development"، الذي عُقد في دورته الأخيرة في بوغوتا، كولومبيا خلال الفترة من 3–7 نوفمبر 2025، وضم أكثر من 400 مشارك من أكثر من 50 إقليمًا من إفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي وأوروبا، لمناقشة سبل التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والاستجابة للتحديات التنموية المشتركة، لافتًا إلى أن هذه المنصة الحوارية تتوسع لتشمل فعاليات متعددة الجهات.

وخلال الاجتماع تم استعراض تفاصيل مؤتمر «الحوار بين الأقاليم حول التعليم والتنمية»، والذي يشهد مشاركة واسعة لممثلين عن الحكومات والجامعات والمنظمات الدولية من أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، حيث يناقش قضايا تطوير التعليم العالي، والبحث العلمي، والابتكار، ودور الجامعات في دعم التنمية المستدامة. 

وخلال الاجتماع، تم بحث إمكانية استضافة القاهرة للدورة المقبلة للمؤتمر، في ضوء ما تمتلكه مصر من بنية تحتية تعليمية متطورة وخبرة تنظيمية، بما يسهم في تعزيز الحوار الدولي حول التعليم والتنمية، وتوسيع مشاركة الجامعات المصرية في الفعاليات الأكاديمية العالمية.

وأشاد وفد منظمة OBREAL بالتطور النوعي في منظومة التعليم العالي المصرية، وأعربوا عن ترحيبهم بتعميق الشراكة مع مصر التي تعد شريك محوري في المنطقة، وتنسيق الجهود لنقل تجربة "الحوار الدولي" إلى القاهرة، بما يسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والسياسي بين المناطق المختلفة لمواجهة تحديات التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة OBREAL تُعد شبكة دولية غير ربحية تعنى بتعزيز التعاون بين الجامعات ومراكز البحث وصناع السياسات في مناطق متعددة من العالم، من بينها أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وإفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا.

وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على استمرار التنسيق بين الجانبين، وتشكيل لجنة لدراسة آليات التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في دعم التعليم العالي والبحث العلمي على المستويين الوطني والدولي.

