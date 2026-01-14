قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرصد كوبيرنيكوس : 2025 ثالث أكثر الأعوام حرارة في العالم
عوروا بعض.. تفاصيل مشاجرة صاحب مصنع وسائق حول "ركنة" سيارة بالوراق
بين طموح التاريخ ورغبة استعادة المجد..هل يكتب منتخب مصر فصل جديد فى افريقيا وينفرد برقم قياسى ؟
أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 14-1-2026
الدولة تبكر صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026| تفاصيل
قبل الشهر الكريم .. أماكن معارض أهلا رمضان 2026 في المحافظات
إحالة عروس المرج للجنايات بتهمة قتل زوجها
في نفس وقت زيارة ماتشادو.. الرئيسة الفنزويلية ترسل وفدًا إلى واشنطن
مأساة طبيب الشرقية.. ضحى بعمره من أجل ابنه وفي النهاية «أخد شقاه»
خبير: تحويلات المصريين بالخارج السبب الرئيسي في صعود الجنيه أمام الدولار
محاكمات عاجلة وإعدامات قادمة.. تصريحات صارمة من السلطة القضائية الإيرانية رغم تحذير ترامب
6 محاذير .. ماذا قال حسام حسن لنجوم الفراعنة قبل مواجهة السنغال؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزارة التعليم العالي تنظم المعرض الأول لأفرع الجامعات الأجنبية لتعزيز الإبداع والابتكار

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
نهلة الشربيني

المعرض الأول لأفرع الجامعات الأجنبية يهدف إلى:

• نشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلاب 

• تعزيز التنافسية بين أفرع الجامعات الأجنبية

• الانفتاح على الجامعات المصرية وتعزيز التعاون والمشاركة معها

• عرض المشروعات الطلابية المتميزة أمام المجتمع الداخلي والخارجي

• دعم الطلاب المبدعين والمبتكرين ودعم تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة ومشروعات مجتمعية

• دعم عقد الشراكات وإبرام الإتفاقيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي

تنظم أمانة مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، برعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعرض الأول لأفرع الجامعات الأجنبية، تحت عنوان "طلاب فروع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية ومستقبل الإبداع والإبتكار"، فى ٢٦ يناير القادم، بفرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الجديدة، بمشاركة طلاب أفرع الجامعات الأجنبية وعدد من طلاب الجامعات المصرية.

وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، أمين عام مجلس شؤون أفرع الجامعات الأجنبية، أن المعرض يهدف إلى ربط فروع الجامعات الأجنبية برؤية الدولة المصرية ووزارة التعليم العالي بشأن تبنى نهج الإبداع والابتكار كأداة لتحقيق التطوير المستدام، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار لدى الطلاب المصريين والأجانب، وتعزيز التنافسية بين الأفرع الأجنبية في هذا المجال، وعرض المشاريع الطلابية المتميزة أمام المجتمع الداخلي والخارجي، ودعم الطلاب المبدعين والمبتكرين، ودعم تحويل الأفكار الإبداعية إلى شركات ناشئة ومشروعات مجتمعية، ودعم عقد الشراكات وإبرام الإتفاقيات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء لدى الطلاب المصريين من خلال المعرض الذي يجمع بین خبراتهم الأكاديمية، وأفكارهم الابتكارية، ورؤية مصر 2030 والربط بمشروعات التنمية.

وأضافت الدكتورة سلوى رشاد أن المعرض يشمل عرض مشروعات وأفكار الطلاب في المجالات المتنوعة مثل (الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والعلوم المختلفة والفنون والآداب) مع التأكيد على تحويلها لمنتجات قابلة للتطبيق و التسويق.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدولة أولت اهتمامًا بالغًا لملف إنشاء فروع للجامعات الدولية داخل جمهورية مصر العربية، حيث يوجد 9 أفرع صدر لها قرار جمهوري في الخدمة حاليًا، و11 فرعًا انتهت دراسة ملفاتها وجاري استكمال استصدار القرارات الجمهورية لها، و10 طلبات لأفرع قيد الدراسة، بالإضافة إلى 4 أفرع لجامعات مصرية بالخارج، بإجمالي 34 فرعًا، مشيرًا إلى أن تدويل التعليم يمثل أحد المحاور الرئيسية التي أكدت عليها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ويتسق مع مبدأ المرجعية الدولية، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن تنظيم المعرض يأتي في ضوء رؤية الدولة ووزارة التعليم العالي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للمعرفة والإبداع والابتكار عبر بناء منظومة متكاملة تربط البحث العلمي بالصناعة والمجتمع لدعم الاقتصاد والمعرفة، وفى ضوء الإنجاز غير المسبوق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحصولها على شهادة " المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة من المعهد العالمي للابتكار، لافتًا إلى أن أفرع الجامعات الأجنبية بجمهورية مصر العربية تعمل على دعم المشاريع الإبداعية والحلول المبتكرة باستخدام التكنولوجيا والطرق التفاعلية الجديدة للطلاب المصريين والأجانب على حدٍ سواء.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

أسعار الدواجن

أسعار البانيه تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء؟

إبراهيم فايق

صفقات الأهلي تشتعل شتاءً .. إبراهيم فايق يكشف مُفاجأتين من العيار الثقيل

الأهلي

بعد إمام عاشور .. الأهلي على أعتاب ضم نجم الزمالك

مباراة مصر والسنغال

كيفية مشاهدة القمة .. موعد مباراة مصر والسنغال في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

يورجن كلوب وساديو ماني ومحمد صلاح

لا أتحيز لأحد.. يورجن كلوب يُوجّه رسالة لـ ساديو ماني ويُدعّم محمد صلاح | ماذا قال؟

طائرة تابعة لشركة الاتحاد

إصابات عدة خلال هبوط طائرة قادمة من أبو ظبي فوق فوكيت بتايلاند

شيرين عبد الوهاب

شقيق شيرين عبدالوهاب عن أحمد سعد وزينة: «عِشرة عُمر.. وستر ودعم حقيقي»

حالة الطقس

تحذير من حالة الطقس.. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

مقابر مخصصة للمسلمين في اسبانيا

مرصد الأزهر: 0.2% فقط من مقابر إسبانيا مخصصة للمسلمين

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الاوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق عوائد تنموية مستدامة

وزير قطاع الأعمال يستقبل وزير الأوقاف لتعزيز التعاون في تعظيم الاستفادة من الأصول

الإسراء والمعراج

فضل ليلة الإسراء والمعراج.. الأدعية والسنن والمعجزات النبوية

علامات خفية في الوجه تنذر بارتفاع الكوليسترول دون أن تشعر

كيا K4 أحدث سيارة رياضية من الصانع الكوري تخطف الأنظار

طرق عمل المسقعة في البيت بخطوات سهلة مثل المطاعم أشهرها للدايت

اسحب الفيشة فورًا.. أجهزة تسحب كهرباء حتى وهي مغلقة

كيف تشغل طفلك في الإجازة؟

«الإجازة مش موبايل وتابلت»|خبير نفسي يُحذّر من إهدار وقت الأطفال ويكشف روشتة ذكية لاستغلال الإجازة

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

د. إيمان شاهين - مدرس إدارة المنزل والمؤسسات بجامعة المنوفية

د. إيمان شاهين تكتب: دور الأسرة في كسر دائرة العنف عبر الأجيال

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

