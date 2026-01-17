تحسن ملحوظ.. تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق

شهدت الحالة الصحية للفنان ياسر صادق تطور ملحوظ وذلك بعد إصابته بورم ودخوله العناية المركزة لتلقي العلاج.

وأكد مصدر مقرب لموقع صدى البلد ان حالة ياسر صادق تشهد تحسن ملحوظ ولكنه مازال فى العناية المركزة.

حالة ياسر صادق

وتصدر اسم الفنان ياسر صادق محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، بعد تداول أنباء عن تدهور حالته الصحية ونقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، وسط حالة من القلق بين جمهوره وزملائه في الوسط الفني.

الفنان يمر بوعكة صحية شديدة نتيجة إصابته بورم منتشر في عدة مناطق بالجسم، ويتلقى حاليًا الرعاية الطبية اللازمة، مع متابعة دقيقة من الفريق الطبي المختص.

من جانبة كشف الفنان أشرف زكي تطورات الحالة الصحية للفنان ياسر صادق الذى تعرض الى أزمة صحية دخل على أثرها المستشفى.

وقال أشرف زكي فى تصريح خاص لصدى البلد: ياسر صادق فى الرعاية المركزة وهو مصاب بورم فى القدم ولكن حالته مستقرة وادعو جمهوره ومحبيه الدعاء له بالشفاء العاجل وان يعود إلى أسرته قريبا.

وفي السياق ذاته، نفت زوجة الفنان ياسر صادق ما تردد بشأن إصابته بأي أورام أو أمراض خطيرة، مؤكدة أن دخوله المستشفى جاء لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على مستوى الصوديوم في الدم، مشيرة إلى أن حالته الصحية مستقرة ومن المتوقع خروجه عقب الانتهاء من الفحوصات وضبط النسبة.

ياسر صادق تم تكريمه مؤخرا من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، تقديرًا لمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في تطوير الحركة المسرحية المصرية، وتقديمه أعمالًا تركت تأثيرًا واضحًا في وجدان الجمهور، خاصة في المسرح التربوي ومجال فنون الطفل.