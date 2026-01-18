من مصر لغزة..7 آلاف طن مساعدات غذائية وبترولية وشتوية عبر قافلة «زاد العزة» 118

أطلق الهلال الأحمر المصري، وسط موجة من الجو قارس البرودة، اليوم، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 118، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت قافلة «زاد العزة» في يومها الـ 118، أكثر من 7,170 طن من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي تضمنت أكثر من 4,040 طن سلال غذائية ودقيق، نحو 1,350 طن مستلزمات إغاثية وأدوية علاجية، 120 طن مستلزمات عناية شخصية، أكثر من 40 طن مياه، نحو 1,620 طن مواد بترولية.

وفي ظل حالة الطقس قارس البرودة الذي يشهده القطاع، كثّف الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية إلى غزة، والتي شملت: نحو 39,970 قطعة ملابس شتوية، نحو 22,950 بطانية، أكثر من 740 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.

تنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة

يذكر أن قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، أطلقها الهلال الأحمر المصري في 27 يوليو 2025، حملت آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 65 ألف متطوع بالجمعية.