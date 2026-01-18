أنجولا: توقعات بإنتاج 2ر16 مليون قيراط من الماس عام 2026

توقعت السلطات في أنجولا إنتاج ما يقارب 2ر16 مليون قيراط من الماس الخام عام 2026، مما يعزز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميا في إنتاج الماس وذلك وفقا للتوقعات الرسمية الصادرة عن قطاع التعدين الأنجولي.



وذكر موقع "أفريقيا 24 تي في" الإخباري الإفريقي اليوم /الأحد/ أن هذا التوقع يأتي ضمن خطة التنمية الوطنية للفترة 2023-2027، والتي تهدف إلى زيادة الإنتاج بشكل ملحوظ ليصل إلى نحو 5ر17 مليون قيراط بحلول عام 2027.



تأتي هذه الأهداف الطموحة في أعقاب زيادة كبيرة في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ رقما قياسيا قدره 14 مليون قيراط تقريبا عام 2024.



وتعد أنجولا رابع أكبر منتج للألماس الخام في العالم حيث بلغ إنتاجها 8ر9 مليون قيراط عام 2023، وخلال النصف الأول من العام الجاري وصلت الإنتاجية إلى 6ر5 مليون قيراط، بزيادة قدرها 36% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

