الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 الآن بعد آخر انخفاض

أسعار الذهب
أسعار الذهب
إٍسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المحلية بعد التراجع الذي سجله أمس، في ظل متابعة دقيقة من المستثمرين والمواطنين على حد سواء. 

ويُعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار، لما يتميز به من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة أمام تقلبات العملة المحلية والتغيرات الاقتصادية العالمية. 

وتتركز اهتمامات المواطنين بشكل خاص على أسعار عيار 21، نظرًا لانتشاره الواسع واستخدامه الأساسي في صناعة المشغولات الذهبية.

أسعار الذهب اليوم

خلفية السوق الذهبية

على مدار الأيام الأخيرة، شهدت أسعار الذهب عالميًا ومحليًا تقلبات متلاحقة، نتيجة تأثر السوق بعوامل متعددة من بينها حركة الدولار الأمريكي، أسعار الفائدة في البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية. 

وبالنسبة لمصر، فإن أسعار الذهب تتأثر كذلك بسعر الدولار أمام الجنيه والتغيرات في تكاليف التصنيع المحلي، وهو ما ينعكس على أسعار الجرام بمصنعية الذهب في محلات الصاغة.

ويُعتبر الذهب عيار 24 الأغلى نظرًا لاحتوائه على نسبة أعلى من الذهب الخالص، يليه عيار 21 الأكثر شيوعًا، ثم عيار 18 الذي يتميز بتنوع أشكاله وطلب محدود نسبيًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم قيمة 7034 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا 6155 جنيهًا للجرام بعد آخر التحديثات. 

أما عيار 18 فقد سجل اليوم 5276 جنيهًا للجرام، ويُضاف إلى هذه الأسعار مصنعية تتراوح بين 100 و200 جنيه حسب تصميم المشغولات.

وبالنسبة للجنيه الذهب، فقد بلغ سعره 49240 جنيهًا، ويزن الجنيه 8 جرامات من عيار 21، ويظل مؤشرًا مهمًا للمستثمرين والمتعاملين في السوق المحلية.

الذهب عالميًا

على الصعيد الدولي، سجلت أسعار الذهب في العقود الفورية نحو 4595 دولارًا للأونصة، وفق بيانات «رويترز»، مستقرًا بعد آخر انخفاض، ما يعكس توازنًا نسبيًا في الأسواق العالمية بعد فترة من التقلبات. 

ويظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، كما أنه يتأثر بعوامل العرض والطلب والتوترات السياسية والمالية الدولية.

استقرار أسعار الذهب اليوم في الأسواق المحلية يعكس توازنًا نسبيًا بعد التراجع الأخير، ويتيح للمستهلكين والمستثمرين فرصة متابعة السوق قبل اتخاذ أي قرارات شراء أو بيع. 

ومع استمرار متابعة الأسواق العالمية والمحلية، يتوقع أن تبقى أسعار الذهب متذبذبة ضمن نطاق محدود في الأيام المقبلة، مع اعتماد المستثمرين على عيار 21 كمؤشر رئيسي لحركة الأسعار.

