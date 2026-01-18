قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الموارد المائية للنواب: لابد من مطالبة أثيوبيا بالتعويض عن أضرار سد النهضة
مدرب نيجيريا: مصر أنقذتني من التفكير في الاعتزال بعد كأس أمم أفريقيا
الأرض لا تضمن اللقب لأصحابها.. المغرب يخشى مفاجآت النهائي والسنغال "متعودة" على العرب.. ومصر صاحبة الرقم القياسي
أمير قطر ورئيس وزراء كندا يبحثان تعزيز التعاون في الاقتصاد والأمن والصحة
فان دايك: نترقب عودة محمد صلاح لدعم ليفربول بعد أمم أفريقيا
عاهل الأردن يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة ويشيد بجهود قطر في الوساطة
ترامب يدعو الرئيس القبرصي للانضمام إلى مجلس السلام في غزة
7 ثواني بلا جاذبية| قصة تربك العالم قبل 12 أغسطس 2026 .. ماذا قال علماء الفيزياء والفلك؟
وزير الموارد المائية: 95% من الترع بحالة جيدة.. وإزالة ورد النيل مرتين سنويا تكفي
حكم صيام شهر شعبان كاملا.. اعرف ما فعله النبي
بشرى لـ 11 مليون مواطن.. تعرف على قيمة القبض لمن يبلغ التقاعد في فبراير 2026 بعد زيادة المعاشات
من 88 مليار متر إلى 55.. هاني سويلم يكشف تأثير السد الإثيوبي على مصر
فن وثقافة

البيئة والرقص في احتفاليات الزواج.. كتاب جديد للدكتور مدحت فهمي مصطفى

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
جمال عاشور

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب «البيئة والرقص الشعبي في احتفاليات الزواج» للدكتور مدحت فهمي مصطفى، في دراسة توثيقية وتحليلية تتناول الرقص الشعبي المصري بوصفه أحد أهم تجليات الثقافة الشعبية، ومرآةً حيةً لعلاقة الإنسان ببيئته ومعتقداته وطقوسه الاجتماعية.

ينطلق الكتاب من فكرة مركزية مفادها أن الرقص الشعبي ليس فعلًا جماليًا معزولًا، بل هو نتاج شبكة معقدة من العادات والمعتقدات والبيئات الاجتماعية، فلا رقص بلا عادة تدعمه، ولا حركة بلا معنى ثقافي أو رمزي تستند إليه.

ويرصد المؤلف الجذور العميقة للرقص الشعبي المصري، التي تمتد إلى أصول أفريقية وآسيوية وعربية وأمازيغية، بل وتتجاوز ذلك بفعل ما يعرف بالاتصال الثقافي (Cultural Contact)، الذي سمح بانتقال عناصر ثقافية وافدة تفاعلت مع الموروث المحلي عبر قرون طويلة، لتنتج رقصات متنوعة متسقة مع المزاج الفني والبيئي المصري.

ويؤكد الكتاب أن الرقص الشعبي يُعد من أقدم الفنون الإنسانية، إذ ارتبط منذ نشأته بالمعتقدات والطقوس والشعائر، ثم خرج تدريجيًا من فضاء المعابد المقدسة إلى ساحات الاحتفال والكرنفال، دون أن يتخلى تمامًا عن جذوره الأسطورية. ويستعرض المؤلف براعة المصري القديم في فنون الرقص، حيث صاحب الرقص الأعياد والمناسبات الدينية والاجتماعية، وكان جزءًا من الحياة اليومية، بل وعرف المصريون الرقص الدرامي المرتبط بالحكايات والقصص، حتى إن كلمتي «الرقص» و«القص» جاءتا مترادفتين في أشعارهم.

ويتوقف الكتاب عند الإله «بس»، إله الموسيقى والرقص والمسرح لدى المصريين القدماء، الذي حظي بشعبية واسعة، وارتبط حضوره بالحماية من الشرور والحسد، كما ارتبط بالراقصات والطقوس الاحتفالية.

كما يناقش المؤلف التحولات التي طرأت على نظرة المجتمع للرقص في العصور الإسلامية، حيث ارتبط في الوعي الجمعي أحيانًا بالمصائب أو الانحراف، مستشهدًا بما ورد في كتب تفسير الأحلام، ورغم ذلك صمد هذا الفن أمام القيود الأخلاقية والاجتماعية، وظهرت طوائف محترفة مثل «الغوازي»، إلى جانب الراقصين الرجال الذين قلدوا أداء النساء في بعض الفترات التاريخية.

ويخصص الكتاب فصلًا تطبيقيًا لرقص الواحات البحرية في احتفاليات الزواج، موثقًا طقوسه، وفصل الرجال عن النساء، وأشكال الأداء الحركي، والملابس التقليدية، ومواكب «البصباصة» المصحوبة بالغناء والرقص، باعتبارها نموذجًا حيًا لعلاقة الرقص الشعبي بالبيئة والهوية المحلية.

ويمثل الكتاب إضافة مهمة للمكتبة العربية في مجال دراسات الفنون الشعبية والأنثروبولوجيا الثقافية، بما يقدمه من توثيق علمي وتحليل عميق للرقص الشعبي بوصفه سجلًا حيًا لذاكرة المجتمع المصري.

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

وزارة التضامن الإجتماعي

رجل أعمال يعتدي على أيتام بمصر الجديدة.. مدير الرعاية المؤسسية بوزارة التضامن يروي التفاصيل

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الزمالك

الزمالك يضع شرطًا للتخلي عن لاعبيه في يناير .. تعرّف عليه

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

احتفال غير متوقع ..رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر امام نيجيريا

احتفال غير مُتوقع.. رقص داخل منزل أيمن يونس بعد خسارة منتخب مصر أمام نيجيريا | شاهد

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

محمد السيد

تجديد أم احتراف؟.. الزمالك يتمسك بـ«سقف مالي» ووكيل محمد السيد يرفع المطالب

ارشيفية

المشدد 15 سنة لـ عاطلين بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية بالشرابية

الديزل مدير جيم الشيخ زايد

استمرار حبس رجل الأعمال المتهم بإطلاق النار على "الديزل"

ارشيفية

سيارة ملاكي تصطدم بسور محور صفط اللبن وإصابة قائدها

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

زوجو زيجز

فتاة من خارج الوسط الفني .. من هي زوجة ويجز؟

