بالأرقام.. العنب المصري يحقق رقمًا قياسيًا في الصادرات ويعزز ثقة الأسواق الدولية

شهدت الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2025 طفرة غير مسبوقة، تصدّر خلالها العنب قائمة المحاصيل الأكثر انتشارًا في السوق البريطاني، بإجمالي صادرات بلغ 37.3 ألف طن، محققًا نموًا قدره 24% مقارنة بعام 2024. وسجل شهر يونيو 2025 ذروة هذا التفوق، بعدما استحوذ العنب المصري على نحو 80% من السوق البريطاني

ويُعد العنب المصري أحد المحاصيل الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد الوطني، لما يمثله من رافد مهم لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي، حيث يحتل موقعًا متقدمًا ضمن قائمة المحاصيل الزراعية الأكثر تصديرًا.

ومع تحقيق صادرات بلغت 190 ألفًا و800 طن خلال الموسم الحالي، يؤكد المنتج المصري قدرته على تجاوز التحديات اللوجستية العالمية، وتلبية الطلب المتزايد في الأسواق الخارجية على الأصناف المصرية المعروفة بجودتها العالية ومذاقها المميز.

وفي هذا السياق، أوضح تقرير الحجر الزراعي أن العنب المصري نجح في الحفاظ على تنافسيته القوية داخل الأسواق الأوروبية والآسيوية والعربية، محققًا رقمًا قياسيًا غير مسبوق في حجم الصادرات، ما يعكس ثقة متنامية في المنتج الزراعي المصري.

منظومة رقابية متكاملة

وأشار الحجر الزراعي إلى أن هذه الطفرة في الصادرات جاءت نتيجة تطبيق منظومة رقابية متكاملة، على رأسها نظام التكويد، الذي يتيح تتبع المنتج منذ زراعته وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي.

وأضاف أن جميع الشحنات المصدرة خضعت لفحوصات دقيقة، لضمان خلوها من متبقيات المبيدات والآفات الحجرية، بما يتوافق مع الاشتراطات الدولية الصارمة.

وأكد أن الالتزام الكامل بالمعايير الفنية للدول المستوردة، إلى جانب تطبيق أحدث نظم الجودة داخل المزارع التصديرية، أسهم في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في العلامة التجارية للمحاصيل المصرية، وترسيخ مكانة العنب المصري كمحصول يتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى الدولي.