أول لقاء لخدام الدفاعيات بإيبارشية أبو قرقاص بمشاركة 280 خادمًا

عقدت خدمة الدفاعيات في إيبارشية أبو قرقاص، اللقاء الأول لخدام الدفاعيات تحت شعار "مستعدين"، وذلك في كنيسة السيدة العذراء بالفكرية (مقر المطرانية)، بحضور ٢٨٠ خادمًا من مختلف كنائس الإيبارشية.

استضاف اللقاء الأب القمص مكاري القمص تادرس، كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بشبرا البلد، حيث ألقى محاضرتين بعنوان "مقدمات في علم اللاهوت الدفاعي" و"فروع علم اللاهوت الدفاعي".

واختُتم اللقاء بحوار مفتوح بين الخدام والأب المحاضر، حيث تمت الإجابة عن عدد من الأسئلة المتعلقة بعلم اللاهوت الدفاعي وأهميته في خدمة الكنيسة، مؤكدين أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات التدريبية التي تهدف إلى إعداد الخدام وتأهيلهم لخدمة التعليم والدفاع عن الإيمان.