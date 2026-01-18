قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
أخبار السيارات | ماهي أهم قواعد المرور الأساسية .. مواصفات اركفوكس الفا s5 الكهربائية 2026
منعه من التعيينات والأون لاين .. إجراءات قاسية من رويز ضد جهاد جريشة
شباب الشيوخ توصي بإدراج تحليل المخدرات ضمن شروط الترشح لمجالس إدارات الأندية الرياضية
بالترددات.. القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال
مندوبية فلسطين: إعلامنا يتعرض لحصار ممنهج لكشفه جرائم الاحتلال بحق شعبنا
دار الإفتاء: بعد غد الثلاثاء أول أيام شهر شعبان لعام 1447 هجرية
لجنة المسابقات تعلن نتيجة قرعة ربع نهائي كأس عاصمة مصر
دمشق ترفض مقترحات قسد وتصر على دمج قواتها في الجيش السوري
أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
من معبر رفح لقلب غزة.. مصر تستأنف قوافل الإغاثة وتدفع آلاف الأطنان دعمًا للأشقاء
أخبار العالم

أوروبا تتحرك لمواجهة تهديدات ترامب التجارية باجتماع حاسم
ملك ريان

يعقد قادة ومسؤولو الاتحاد الأوروبي، اجتماعاً وُصف بالحاسم، لمناقشة سبل الرد على التهديدات التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أثارت قلقاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأوروبية.

 وتتمحور هذه التهديدات حول احتمال فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ إجراءات تجارية قد تستهدف صادرات أوروبية رئيسية، ما يهدد بعودة أجواء التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي.

ويأتي هذا الاجتماع في وقت حساس، يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحديات متزايدة، من بينها تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول، واضطرابات سلاسل الإمداد. 

وترى دول الاتحاد الأوروبي أن أي تصعيد تجاري جديد مع الولايات المتحدة قد تكون له تداعيات مباشرة على الصناعات الأوروبية، خاصة قطاعات السيارات والصلب والزراعة والتكنولوجيا، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الأميركية.

وتركز المباحثات الأوروبية على بلورة موقف موحد يضمن حماية المصالح الاقتصادية للدول الأعضاء، مع تجنب الانزلاق إلى حرب تجارية مفتوحة. 

ويبحث القادة الأوروبيون مجموعة من السيناريوهات المحتملة، تشمل تكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع واشنطن بعدم المضي في خطوات تصعيدية، إلى جانب دراسة إجراءات رد محتملة تتماشى مع قواعد منظمة التجارة العالمية في حال فرضت الولايات المتحدة قيوداً تجارية جديدة.

وتؤكد مصادر أوروبية أن وحدة الموقف داخل الاتحاد تمثل عنصراً أساسياً في التعامل مع هذه التهديدات، خاصة في ظل تباين المصالح الاقتصادية بين الدول الأعضاء. 

وتسعى بروكسل إلى ضمان عدم تأثر الدول ذات الاقتصادات الأكثر هشاشة بشكل غير متناسب، مع الحفاظ على قدرة الاتحاد على الرد الجماعي إذا لزم الأمر.

ويرى مراقبون أن تهديدات ترمب تعكس توجهاً اقتصادياً قائماً على حماية السوق الأميركية، وهو نهج سبق أن تبناه خلال فترة رئاسته، حين فرض رسوماً جمركية على عدد من الدول، من بينها دول أوروبية، ما أدى آنذاك إلى توترات تجارية متبادلة. 

ويخشى الأوروبيون من تكرار هذا السيناريو، لما له من آثار سلبية على التجارة العالمية والاستثمارات العابرة للحدود.


 

وفي المقابل، يشدد مسؤولون أوروبيون على أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مؤكدين أن الحوار والتنسيق يظلان الخيار المفضل لتجنب التصعيد. كما يشيرون إلى أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدوات اقتصادية وتجارية تمكنه من الدفاع عن مصالحه، في حال فشلت المساعي الدبلوماسية.


 

ويعكس هذا الاجتماع إدراكاً أوروبياً متزايداً لضرورة الاستعداد لمختلف الاحتمالات، في ظل مشهد دولي يتسم بعدم اليقين.

 كما يؤكد حرص الاتحاد الأوروبي على لعب دور فاعل في حماية نظام التجارة العالمي القائم على القواعد، ومنع انزلاق الاقتصاد العالمي إلى مزيد من الاضطرابات

مدبولي

3 أيام راحة.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة 25 يناير

مشغولات ذهبية

قفزة قوية للذهب .. وهذا سعر عيار 24 الآن

الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، أن "ولاية شمال شرق الصومال تُدار على أسس المصالحة

الرئيس الصومالي يعلن رسميًا «ولاية شمال شرق الصومال» جزء من الجمهورية

حسام حبيب

بعد أزمة شيرين عبد الوهاب.. حسام حبيب: أنا مش صعبان عليّا غيرك | فيديوجراف

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

جروبات الغش

جروبات الغش تنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد دقائق من توزيعها باللجان

دواجن بيضاء

انخفاض ملحوظ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف الكيلو بكام؟

كأس الامم الافريقية

موعد مباراة السنغال ضد المغرب في نهائي أمم أفريقيا 2025

وزير الرى

وزير الري يناقش سياسة مصر المائية في جلسة الشيوخ

طقس

الطقس في 5 أيام.. إحذر درجات الحرارة ليلا

التعاون في المجالات البيئية

منال عوض: إدارة المخلفات ومواجهة تغير المناخ في صدارة أولويات التعاون المصري–الهندي

بالصور

أورمان الشرقية: توزيع 1100 كيلو لحوم مجانًا بكنيستين لدعم 550 أسرة بمركز الحسينية

اورمان الشرقية

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

طريقة تحضير مكرونة بولونيز بالموزاريلا والريحان

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

الزبادي اليوناني.. بروتين مشبع وخيار مثالي لفطور صحي

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

تضخم البروستاتا الحميد.. الأعراض وبعض الخطوات التي تخفف الألم

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسى العسكرى المصرى بالخارج

زينب عبد الباقي

زينب عبد الباقي تكتب: متون مضيئة إلى عوالم الأحلام

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

