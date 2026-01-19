قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

صحيفة: إدارة ترامب تدرس منح اللجوء لليهود البريطانيين

القسم الخارجي

ذكرت صحيفة “التلجراف” البريطانية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس منح اللجوء السياسي لليهود البريطانيين، في ظل ما وصفه المسؤولون الأمريكيون بـ"تصاعد معاداة السامية" في المملكة المتحدة بعد الحرب على قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن روبرت غارسون، المحامي الشخصي لترامب وعضو مجلس إدارة متحف الهولوكوست بالولايات المتحدة، قوله إنه أجرى محادثات مع وزارة الخارجية الأمريكية بشأن توفير "ملاذ آمن" لليهود في بريطانيا، معتبرًا أن المملكة المتحدة "لم تعد مكانًا آمناً لليهود"، وأنه "لا يرى مستقبلًا لهم هناك".

وأوضح غارسون أن موقفه جاء نتيجة تزايد الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى هجوم استهدف كنيسًا في مدينة مانشستر، متهماً السلطات البريطانية، وعلى رأسها رئيس الوزراء كير ستارمر، بـ"غض الطرف" عن ما وصفه بانتشار معاداة السامية.

وأشار إلى أن الفكرة نوقشت أيضًا مع المبعوث الأمريكي الخاص لمكافحة معاداة السامية، الحاخام يهودا كابلون، مؤكداً أن النقاشات تمت على مستويات رسمية داخل الإدارة الأمريكية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار محاولات إسرائيل وحلفائها في الغرب ربط الاحتجاجات الشعبية ضد الحرب على غزة بتهم "معاداة السامية"، في ظل تصاعد الغضب الشعبي الأوروبي من الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وارتفاع الأصوات المطالبة بمحاسبة الاحتلال ووقف العدوان.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح اللجوء السياسي اليهود البريطانيين الحرب على قطاع غزة إسرائيل الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

