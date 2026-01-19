قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة عن العقارات المبنية في حالتين
خلال ساعات | البنك المركزي يعلن نتائج طرح سندات خزانة بـ31 مليار جنيه
في اتصال هاتفي | شيخ الأزهر: دعواتنا القلبية لقداسة البابا تواضروس بالشفاء العاجل
أرقام تكشف تعافي الاقتصاد.. وزير الاستثمار يعلن خطة الـ 12 مليار دولار لمضاعفة الاستثمار الأجنبي
في إجازة نصف العام | قرار رسمي للسكة الحديد لـ خط أسوان - القاهرة
صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي
جريمة تهز العجمي | حكاية صديقين أنهيا حياة صديقهما في الشارع والتقطا صورًا له بعد تمزيق جسده
فيفا يستنكر وكاف يتوعد المتورطين.. مشاهد لا تليق في نهائي كان 2025
31 رحلة أسبوعية .. مصر للطيران تعلن زيادة تشغيلها إلى مانشستر من يوليو 2026
مرتفع جوي | إعلان مفاجئ من الأرصاد
رئيس شعبة الذهب يكشف سبب قفزة الأونصة 1.6%
3 أيام شديدة البرودة.. بدء نوة الغطاس2026 اليوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

صلاح الدين : الاهتمام بالبحوث لزيادة إنتاجية مصنع 99 الحربي

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي)
كريم الخطيب

أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرصه الدائم على متابعة آخر مستجدات المشروعات التي تقوم الجهات التابعة للوزارة بتنفيذها والعمل على إزالة أية معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة وإتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز قدرات القطاع الصناعي الوطني وعقد الشراكات الصناعية المثمرة مع مختلف الشركات والمؤسسات بالدولة.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية المفاجئة التي قام بها الوزير لشركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية لجميع الشركات والوحدات التابعة للوزارة للاطمئنان على سير العملية الإنتاجية والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ التوجيهات الوزارية التي سبق إصدارها خلال الفترات السابقة بهدف تطوير الأداء.
 

تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي خطوط الإنتاج وقطاع العِدد والأسطمبات بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وخلال الجولة استمع الوزير إلى ما استعرضه المهندس محمد العشماوي رئيس مجلس الإدارة وأطقم العمل بالشركة من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لمعدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء المشروعات التي يتم تنفيذها وكذا الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بالشركة (مصنع 99 الحربي) والتي يتوفر بها خطوط إنتاج تضاهي خطوط الإنتاج العالمية وعمالة مدربة على أعلى مستوى.

 استمع الوزير إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد ووجه بالعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه العملية الإنتاجية وتوفير بيئة عمل مناسبة تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الشركة لدعم الاقتصاد القومي والنهوض بالصناعة الوطنية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استكمال لمسيرة الإنتاج والبناء والتنمية وهو ما سيتحقق بمضاعفة العمل الدؤوب والاهتمام بمجال البحوث والتطوير لزيادة الإنتاجية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وخلال الجولة شدد الوزير "محمد صلاح" على ضرورة الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالعمل على توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وفي هذا الصدد أصدر الوزير مجموعة من التوجيهات المتعلقة بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها وتطبيق مبادئ الحوكمة والمراقبة الداخلية وتنفيذ برامج الصيانة في المواعيد المحددة للحفاظ على الحالة الفنية لخطوط الإنتاج وإطالة العمر الافتراضي لها، وضرورة التزام جميع العاملين بارتداء مهمات الأمان الصناعي وإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية.

 شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربي) تتمثل مهمتها الأساسية في توفير مطالب القوات المسلحة والشرطة من مختلف منتجاتها العسكرية من الذخائر الثقيلة، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية تلبي احتياجات المواطنين مثل (طفايات الحريق، أسطوانات البوتاجاز ومنظماتها، أدوات المائدة والمطبخ المصنوعة من الاستانلس ستيل الخالي من الرصاص، البساتم والشنابر، الشمايز)، بالإضافة إلى المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية.

 رافق الوزير خلال الجولة التفقدية، الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المشروعات مصنع 99 الحربي حلوان للصناعات الهندسية

مايان السيد تخطف الانظار بالقطيفة الازرق من joy awards
يسرا
فى عيد ميلادها الـ 46.. 10 صور تبرز جمال و انوثة مى عز الدين
مى عمر
