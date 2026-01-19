الجيش السوري: مقـ.تل 3 جنود وإصابة آخرين في منطقة الجزيرة

أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري، اليوم الاثنين، مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، في عمليتين استهدفتا القوات السورية بمنطقة الجزيرة.

وأوضحت هيئة العمليات في الجيش السوري، "هناك بعض المجاميع الإرهابية من تنظيم (حزب العمال الكردستاني) وفلول النظام البائد، تحاول تعطيل تنفيذ الاتفاق من خلال استهداف قوات الجيش العربي السوري"، بحسب وكالة الانباء السورية "سانا".

من جانبها، اتهمت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الحكومة السورية بشن هجمات على قواتها في عين عيسى والشدادة والرقة.

وأضافت، في بيان، "تشهد هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بين قواتنا وتلك الفصائل على محيط سجن الأقطان، بالرقة الذي يضم معتقلي تنظيم (داعش) الإرهابي، في تطور بالغ الخطورة".

انتشار الجيش السوري في "الجزيرة"

و في وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء، بأن قوات الجيش بدأت عملية الانتشار في منطقة الجزيرة السورية لتأمينها بموجب الاتفاق بين الدولة السورية و قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري إنه جرى تأمين سد تشرين وريف الرقة الشمالي، إضافةً إلى ريف الحسكة الغربي حتى الآن.

ونبهت الهيئة المدنيين بالالتزام بالتعليمات الصادرة عن وحدات الجيش وعدم التحرك في المنطقة إلا عند الضرورة.