إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

جنوب أفريقيا.. مصرع وإصابة 16 طالبا في حادث سير

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

لقي 11 تلميذاً على الأقل مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة اليوم ،الاثنين، جراء اصطدام مركبة نقل مدرسي خاصة بشاحنة في فاندربيجلبارك، جنوب مدينة جوهانسبرج، في جنوب أفريقيا، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

انفجار في الصين

 

وفي سياق أخر، أفاد التلفزيون المركزي الصيني، بارتفعت حصيلة الانفجار في مصنع للصلب بمنطقة منغوليا الداخلية شمال الصين إلى قتيلين و8 مفقودين و84 مصابا.

ووقع الانفجار، أمس الأحد، 3:05 مساءً في مصنع للصلب تابع لشركة باوتو ستيل الصينية لصناعة الصلب في مدينة باوتو. وقد تم إرسال فرق الإنقاذ و معدات الإنقاذ المتخصصة وقوات الاستجابة للطوارئ إلى موقع الحادث فور وقوعه.

وجاء في البيان: "حتى الساعة 6صباحًا من يوم 19 يناير، أسفر الانفجار عن مقتل شخصين، وفقدان 8، وإصابة 84 آخرين".

وفي وقت سابق، تم الاعلان عن وفاة شخصين وإصابة 66 آخرين وفقدان خمسة، خلال الحادث.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية، لا يزال التحقيق جارياً في الأثر البيئي للانفجار، وتشير أحدث البيانات إلى عدم وجود آثار بيئية سلبية. وقد شكلت السلطات في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم فريق عمل لتحديد سبب الانفجار.

مركبة نقل جنوب أفريقيا جوهانسبرج اصطدام الصين

ميندي

إسعاف المنوفية

بالصور

الفلفل الحار.. لعلاج تساقط الشعر و تقوية بصيلاته

4 محركات.. BMW تطرح سيارة iX3 M الكهربائية

مايان السيد تخطف الأنظار بالقطيفة الأزرق من joy awards

سعره يقترب من 805 آلاف جنيه.. شاهد فستان يسرا الذهبي في Joy Award

