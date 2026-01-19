محافظ المنيا : رضا المواطن معيار نجاح منظومة الخدمات الرقمية

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي المطور بمدينة بني مزار، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان جودتها، حيث وجه بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمترددين على المركز، مع وضع ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على رأس الأولويات، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنهاء الإجراءات وتذليل العقبات أمام الجادين، بما يضمن صون حقوق الدولة وتحقيق الاستقرار القانوني والاجتماعي لأبناء المحافظة.

وخلال جولته داخل أروقة المركز، تفقد المحافظ كافة الأقسام الإدارية والفنية، شملت مكاتب الإدارة، والشئون القانونية، والخزينة، بالإضافة إلى قاعة الاستقبال المخصصة للمواطنين، حيث تابع دورة العمل بدءًا من سحب الطلب وحتى استلام الخدمة، موجهاً العاملين بضرورة حسن استقبال الجمهور والتعامل بمرونة تامة لتذليل أي عقبات قد تواجههم، مؤكدًا أن معيار النجاح هو “رضا المواطن” وسرعة إنجاز معاملاته.

من جانبها، أوضحت إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، أن المركز التكنولوجي المطور يمثل طفرة نوعية في تقديم الخدمات الحكومية، حيث أُقيم على مساحة 165 مترًا مربعًا بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه، ويتكون من مبنى رئيسي يضم دورًا أرضيًا ودورين علويين، مجهز بأحدث التقنيات لتقديم أكثر من 80 خدمة عبر 11 شباكًا تعمل بنظام (الشباك الواحد) لضمان سرعة الاستجابة، مع مراعاة البعد الإنساني بتخصيص شباك و’رامب’ خاص لذوي الهمم وتوفير قاعة استقبال مجهزة للمواطنين، فضلًا عن المكاتب الإدارية والقانونية والخزينة، وذلك ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي وتحسين بيئة العمل.

وعلى هامش جولته، عقد محافظ المنيا لقاءً مفتوحًا لخدمة المواطنين للاستماع لمطالبهم وإيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، حيث تنوعت الطلبات بين صرف مساعدات مالية وإعانات عاجلة للحالات الإنسانية والأسر الأولى بالرعاية، وترخيص أكشاك لعدد من الحالات المستحقة، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالبنية التحتية شملت الحاجة لتركيب أعمدة إنارة في بعض المناطق.

وجّه المحافظ المسؤولين ببحث كافة الحالات فورًا واتخاذ إجراءات تنفيذية سريعة حيالها، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح دائمًا وأن الهدف الأول للجهاز التنفيذي هو تلبية احتياجات المواطن البسيط والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة له في مختلف القطاعات.