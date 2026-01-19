قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

القبض على زوج اعتاد الاعتداء على زوجته لمدة 17 عامًا.. والتحقيقات مستمرة

بشتيل
بشتيل
إسراء عبدالمطلب

في واقعة أثارت موجة من الاستنكار بين سكان منطقة بشتيل بالجيزة، قررت جهات التحقيق المختصة حبس زوج متهم بالتعدي على زوجته وإصابتها في رأسها واحتجازها، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية.

خلفية الحادث

تعود تفاصيل الواقعة إلى استغاثة عاجلة تقدمت بها والدة الضحية، أكدت فيها تعرض ابنتها لاعتداء جسدي من قبل زوجها بمنطقة بشتيل. وأوضح البلاغ المقدم للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن الزوج تعدى على زوجته بطريقة وحشية، ما أدى إلى إصابتها في الرأس، واحتجازها داخل المنزل لفترة، ما أثار قلق العائلة والمجتمع المحلي.

القبض على المتهم

على الفور، تحركت الأجهزة الأمنية وتمكنت من ضبط الزوج المتهم واقتياده إلى ديوان قسم الشرطة لتطبيق القانون. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة للوقوف على ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات الجنائية.

الإجراءات القضائية

استجابة للبلاغ المقدم، قررت النيابة العامة حبس الزوج المتهم لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، للتحقيق معه حول تفاصيل الاعتداء والاحتجاز، ولتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة على أفعاله. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة الإجراءات الحاسمة التي تتخذها السلطات لمواجهة أي أشكال من العنف الأسري وحماية الضحايا.

جهود حماية الضحايا

تؤكد أجهزة الأمن والنيابة العامة على استمرار متابعة جميع قضايا العنف الأسري، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المعتدين، حمايةً للضحايا وضمانًا لحقوقهم. وتشدد الجهات المختصة على أهمية تقديم البلاغات فور وقوع الاعتداءات لضمان سرعة التدخل، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن وسلامة الأسر والمجتمع.

إعتداء دام 17 عامًا

قالت مروة، المجني عليها إن حياتها الزوجية تحولت إلى دائرة مغلقة من العنف امتدت لنحو 17 عامًا، موضحة أن الاعتداء الأخير الذي تعرضت له في منطقة بشتيل لم يكن الأول من نوعه.

وأشارت إلى أن زوجها سبق وأن اعتدى عليها خلال شهر أبريل الماضي، ما أسفر عن إصابتها بشرخ في العمود الفقري، مؤكدة أنها حررت حينها محضرًا رسميًا، لكنها تنازلت عنه لاحقًا حرصًا على بيتها وأولادها.

وأضافت مروة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الخلافات المتكررة بينهما كانت تدور في الغالب حول الأمور المادية واختلاف وجهات النظر بشأن تربية الأبناء، إلى جانب وجود فروق اجتماعية لم تضعها في الاعتبار عند الزواج.

وأكدت أنها كانت تتحمل الأذى وتبذل محاولات متكررة للإصلاح، كما كانت تعمل وتشارك زوجها في نفقات المنزل، أملاً في استقرار الأسرة.

وشددت سيدة بشتيل على أنها لن تتراجع هذه المرة، مؤكدة عزمها رفع دعوى قضائية لطلب الطلاق، قائلة إن ما حدث أنهى أي فرصة للعودة أو الصلح.

وأوضحت أن زوجها اعتدى عليها بعنف وتركها تنزف لساعات، ومنع عنها التواصل مع أي شخص لإنقاذها، ما عرض حياتها للخطر وكاد يتسبب في فقدان بصرها، مضيفة أنها شعرت حينها بأنها تصارع الموت.

بشتيل سيدة بشتيل 17 عامًا

