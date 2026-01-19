تشيلسي مستعد لخطف نجم رين من آرسنال مقابل 66 مليون يورو

شهدت مفاوضات نادي تشيلسي مع قلب دفاع رين، جيريمي جاكيه، تقدما خلال شهر يناير الجاري للتعاقد معه مقابل مبلغ يقارب 66 مليون يورو، ما قد يشكّل ضربة قوية لآرسنال الذي يطارد اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا منذ فترة طويلة.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الفريق الذي يقوده ليام روزنيور يضغط بقوة لتعزيز خطه الخلفي في ظل المشاكل الدفاعية المستمرة، في وقت يطالب فيه رين بمقابل مالي مرتفع مقابل موهبته الشابة ذات التقييم العالي.

ويُعد جاكيه أحد أبرز مفاجآت الموسم منذ بروزه على أعلى المستويات. ورغم غيابه عن آخر مباراة في الدوري الفرنسي أمام لوهافر بسبب الإيقاف، فإنه لا يزال هدفًا رئيسيًا لتشيلسي، الذي يبحث عن إضافة فورية مؤثرة بدل الدخول في رهان جديد طويل الأمد على المستقبل.

وقد أبقى «البلوز» بالفعل مقعدًا شاغرًا في القائمة A الخاصة بدوري أبطال أوروبا لتسجيل صفقة جديدة، ما يؤكد جدية نواياهم.

وكان مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، يتابع جاكيه عن كثب، إلا أن تشيلسي يبدو أنه تقدم خطوة في سباق التعاقد مع هذا المدافع القادر على بناء اللعب من الخلف، والذي يلفت الأنظار بهدوئه وقدراته البدنية.

وخلال هذا الموسم، خاض جاكيه 17 مباراة في مختلف المسابقات بقميص رين، وفرض نفسه عنصرًا أساسيًا في سعي النادي البريتوني لحجز مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية.