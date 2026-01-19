قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام الجاري إلى 4.7%
المنتخب المصري يخوض 3 وديات استعدادا لكأس العالم.. اعرف المواعيد
النيابة تكشف تفاصيل معاينة جثة سيدة زنين.. وتأمر بتشريحها في زينهم
الجيش السوري يعلن فرض حظر تجوال كامل في مدينة الشدادي
المفتي: بناء الإنسان المهني في العصر الحديث لابد أن ينطلق من منظومة قيمية راسخة
بعد انتهاء أمم أفريقيا.. إعلامي يكشف موعد عودة الدوليين لتدريبات الزمالك
جناح صهيون.. طائرة نتنياهو تقلع لمهمة غامضة للمرة الثانية هذا الأسبوع
تحذير عاجل الحكومة السورية لـ قسد بسبب داعش
اكتشاف حطام سفينة نادرة بعد 600 عام من غرقها.. ماذا وجدوا بداخلها؟
الحكومة السورية: العمليات العسكرية تهدف لاستعادة الأمن وحماية المدنيين ومنع عودة الإرهاب
في لفتة محبة.. الإمام الأكبر يطمئن على صحة قداسة البابا تواضروس
أول تعليق من دياز بعد ضياع ركلة جزاء أمام السنغال
رياضة

تشيلسي مستعد لخطف نجم رين من آرسنال مقابل 66 مليون يورو

تشيلسي
تشيلسي

شهدت مفاوضات نادي تشيلسي مع قلب دفاع رين، جيريمي جاكيه، تقدما خلال شهر يناير الجاري للتعاقد معه مقابل مبلغ يقارب 66 مليون يورو، ما قد يشكّل ضربة قوية لآرسنال الذي يطارد اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا منذ فترة طويلة.
ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، فإن الفريق الذي يقوده ليام روزنيور يضغط بقوة لتعزيز خطه الخلفي في ظل المشاكل الدفاعية المستمرة، في وقت يطالب فيه رين بمقابل مالي مرتفع مقابل موهبته الشابة ذات التقييم العالي.
ويُعد جاكيه أحد أبرز مفاجآت الموسم منذ بروزه على أعلى المستويات. ورغم غيابه عن آخر مباراة في الدوري الفرنسي أمام لوهافر بسبب الإيقاف، فإنه لا يزال هدفًا رئيسيًا لتشيلسي، الذي يبحث عن إضافة فورية مؤثرة بدل الدخول في رهان جديد طويل الأمد على المستقبل.
وقد أبقى «البلوز» بالفعل مقعدًا شاغرًا في القائمة A الخاصة بدوري أبطال أوروبا لتسجيل صفقة جديدة، ما يؤكد جدية نواياهم.
وكان مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، يتابع جاكيه عن كثب، إلا أن تشيلسي يبدو أنه تقدم خطوة في سباق التعاقد مع هذا المدافع القادر على بناء اللعب من الخلف، والذي يلفت الأنظار بهدوئه وقدراته البدنية.
وخلال هذا الموسم، خاض جاكيه 17 مباراة في مختلف المسابقات بقميص رين، وفرض نفسه عنصرًا أساسيًا في سعي النادي البريتوني لحجز مقعد مؤهل للمسابقات الأوروبية.

نادي تشيلسي جيريمي جاكيه سكاي سبورتس الآرسنال

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

اتحاد الكرة

عناصر جديدة | قرار رسمي من اتحاد الكرة يخص حسام حسن بعد أمم إفريقيا

وائل جمعة

رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

مشاهد من سرقة متحف اللوفر

نشر فيديو عملية سرقة متحف اللوفر.. السطو استغرق 4 دقائق تحت أنظار الأمن العاجزين

توريس

إصابة توريس وغيابه عن مباريات أبطال أوروبا والليجا مع البلوجرانا

الزمالك

لإحتواء الغضب.. إجراء جديد من إدارة الزمالك تجاه اللاعبين

الإسماعيلي مواليد 2005

إسماعيلي 2005 يفوز على الأهلي بثنائية في دوري الجمهورية

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم

وجبة واحدة تصنع الفارق في حرق الدهون طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم
وجبة واحدة تصنع الفارق في الحرق طوال اليوم

ألمانيا تستعد لإطلاق حزمة حوافز جديدة لدعم السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا
إلى متى يحتمل الإنسان الجوع؟ حقائق طبية صادمة من مأساة فتاة قنا

ضبط 300 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك في المنوفية.. صور

ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه
ضبط دواجن غير صالحه

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

