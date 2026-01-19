إسبانيا تعلن الحداد الوطني لمدة 3 أيام عقب حادث القطار

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من منتصف الليل وحتى يوم /الخميس/ المقبل، على ضحايا حادث القطار الذي وقع بالقرب من مدينة "قرطبة"، وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات.

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني - في كلمة له بالقرب من موقع الحادث في بلدية "أداموز"، اليوم /الاثنين/ - بالكشف عن أسباب حادث القطار "بشفافية كاملة"، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وذويهم، وشكره شكره لأطقم الطوارئ.

وكان سانشيز قد ألغي رحلته للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة "دافوس" في سويسرا، لمتابعة حادث القطار.. ونقلت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عن سانشيز تأكيده، عبر حسابه على منصة (إكس)، أن الحكومة تتعاون مع الجهات المختصة الأخرى وخدمات الطوارئ لتقديم المساعدة للركاب.

وذكرت تقارير إخبارية أن رئيس الوزراء غادر العاصمة مدريد على متن طائرة مروحية للتوجه إلى موقع الحادث في مدينة "قرطبة".. كما أفادت بأن ملك البلاد الملك فيليب السادس سوف يتوجه إلى موقع الحادث في إقليم "الأندلس" غدا، مؤكدا أن الأولوية في الوقت الحالي هي تقديم الرعاية إلى كافة المتضررين جراء الحادث وذويهم.

ومن جهتها، أطلقت وزارة الصحة في إقليم الأندلس دعوات للمواطنين للتبرع بالدم.. وقالت الوزارة "إن الاحتياطات الحالية من أكياس الدم كافية، إلا أنها تشجع المواطنين على الاستمرار في التبرع"، فيما أفادت السلطات بأن عدد الضحايا قد يرتفع بشكل كبير في ظل استمرار عمليات الإنقاذ التي وصلت إلى العربة الثالثة فقط حتى الآن من القطار المنكوب.

ولقي 39 شخصا مصرعهم وأصيب 170 آخرون جراء الحادث الذي وقع جنوبي إسبانيا.. وبحسب شركة تشغيل السكك الحديدية (إيه دي أي إف) فقد خرج قطار كان متجها من مدينة "مالقة" إلى العاصمة مدريد، وعلى متنه حوالي 300 راكب، عن القضبان بالقرب من مدينة "قرطبة" في الساعة 45ر7 مساء أمس /الأحد/ بالتوقيت المحلي للبلاد.