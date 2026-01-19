الكويت تعرب عن تضامنها مع إسبانيا في حادث تصادم القطارين

أعربت دولة الكويت عن تعاطفها وتضامنها مع مملكة إسبانيا جراء الحادث المأساوي لتصادم قطارين جنوبي إسبانيا؛ مما أدى إلى سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

وتقدمت وزارة الخارجية الكويتية بخالص تعازي ومواساة دولة الكويت إلى مملكة إسبانيا وإلى أسر الضحايا، معربةً عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

من جهة أخرى.. استضافت العاصمة العراقية بغداد الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية والقانونية الكويتية – العراقية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة 162، اليوم.

ووفقا لوزارة الخارجية الكويتية، ترأس وفد دولة الكويت، السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، نائب وزير الخارجية، في حين ترأس وفد جمهورية العراق، زياد خليفة التميمي، وكيل وزارة العدل العراقية.

وأضافت الخارجية الكويتية، أن الجانبين أعادا خلال الاجتماع التأكيد على أهمية استمرارية عقد اللجنة الفنية والقانونية المشتركة لاجتماعاتها بصفة دورية، وصولا إلى ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية لما بعد العلامة 162، وفقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.