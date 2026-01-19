قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى: أبو العينين صاحب قرار إذاعة محاكمة مبارك بدون مونتاج على صدى البلد
هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج
حياتي ملكي وحدي.. فادية عبد الغني ترفض الإفصاح عن أسباب عدم زواجها للمرة الثانية
الشاي المغلي خطر على حياتك.. ترند خطير وتحذيرات عاجلة جديدة| ما القصة؟
مهرجان قطر لكرة القدم يجمع مصر والأرجنتين وإسبانيا استعدادًا لكأس العالم 2026
تبث فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بأكتوبر
أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان
أحمد موسى يكشف حقيقة إيقاف الرئيس مبارك لبرنامج عمرو أديب
تقرير سري للغاية هز الدولة.. كيف كشف أحمد موسى المؤامرة الكبرى ضد مصر مبكرا؟
حلقة استثنائية من على مسئوليتي.. محمد الباز: أسرار شهادة على مصر قبل الاختطاف وبعد الاستعادة
خطة سيناء| ماذا وجد في هاتف محمد مرسي بعد القبض عليه في 2011؟.. تفاصيل
رسميا.. سيراميكا كليوباترا يعلن انتقال مروان عثمان إلى الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يروي كواليس الضغوط والمواجهات بعد 2011 ويكشف تفاصيل مبكرة عن مخطط الإخوان

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تعرضه لمحاولات ضغط مباشرة عقب أحداث عام 2011، بسبب مواقفه وكتاباته السابقة حول جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذه الضغوط وصلت إلى المطالبة بإبعاده عن عمله الصحفي في جريدة «الأهرام».

وأوضح موسى، خلال حلقة حوارية خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، قدمها الإعلامي محمد الباز بالتزامن مع صدور كتابه الجديد «أسرار»، أن قياديًا بارزًا في جماعة الإخوان تقدّم بطلب رسمي لرئيس مجلس إدارة «الأهرام» آنذاك، لبيب السباعي، يطالب فيه بفصله من المؤسسة، بدعوى ما نشره من موضوعات اعتبرتها الجماعة معادية لها.

وأشار إلى أن إدارة «الأهرام» رفضت هذا الطلب بشكل قاطع، مؤكدة التزامها بالقانون وحرية الصحافة، ومشددة على أن الطريق الوحيد للاعتراض على ما يُنشر هو اللجوء إلى القضاء، وليس ممارسة الضغوط أو الإقصاء الإداري.

وخلال الحوار، عاد أحمد موسى بالذاكرة إلى عام 2009، مستعرضًا كواليس التقرير الذي نشره في «الأهرام» قبل أحداث يناير بنحو 21 شهرًا، والذي تناول ما وصفه بالمخطط الكبير الذي كانت تعدّه جماعة الإخوان ضد الدولة المصرية، موضحًا أن التقرير استند إلى تصريحات ومعلومات موثقة.

وأضاف أن التقرير تضمّن حينها تصريحات للواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة في ذلك الوقت، والتي كشفت أبعاد التحركات التنظيمية للجماعة، وما تمثله من تهديد للأمن القومي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة داخل صفوف الإخوان.

وأكد موسى أن التقرير قوبل باتصالات وتهديدات مباشرة من قيادات في الجماعة، مشيرًا إلى اتصال تلقاه من القيادي الإخواني عصام العريان، الذي اعترض على ما نُشر واعتبره غير صحيح، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضده.

وأوضح أنه رد على هذه التهديدات بدعوة صريحة للجوء إلى النائب العام إذا كان لدى الطرف الآخر ما يثبت عدم صحة ما كُتب، مؤكدًا أن أي بلاغ لم يُقدَّم ضده، وأن تلك التهديدات لم تتجاوز إطار الضغوط الكلامية.

كما كشف أحمد موسى خلال الحوار أنه كان من أوائل الصحفيين الذين تناولوا إحالة قضايا تتعلق بجماعة الإخوان إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن ما كتبه في ذلك التوقيت كان يستند إلى معلومات وتحركات حقيقية، أثبتت صحتها تطورات الأحداث لاحقًا.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن ما يرويه في كتاب «أسرار» لا يهدف إلى تصفية حسابات، بل إلى توثيق مرحلة شديدة التعقيد، عاشها الصحفيون والإعلاميون في ظل محاولات الترهيب والضغط، موضحًا أن الكتاب يقدم شهادته كاملة أمام القارئ، مدعومة بالوقائع والتواريخ.

احمد موسى صدى البلد محمد الباز الإخوان 2011

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2026 في المدارس .. قرار رسمي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

ميندي

هل اتفقتم مع المغرب على إهدار ضربة الجزاء؟.. حارس السنغال يرد

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

بالصور

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء.. أوفر وأطعم

طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم
طاجن بطاطس اقتصادي لأيام الغلاء… أوفر وأطعم

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك
9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع..صور

روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع
روتين بسيط لبشرة زجاجية من أول أسبوع

لماذا تظهر الهالات فجأة حتى مع النوم الكافي؟

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فيديو

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

توقعات ليلى عبد اللطيف

توقع يتحقق .. ليلى عبد اللطيف تعود للأضواء بعد فوز السنغال | فيديو جراف

أغلي شريحة لحم في العالم

على سبائك الذهب الخالص.. صائغ بنيويورك يشعل الجدل بطهي أغلى شريحة لحم في العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد