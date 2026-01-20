قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد الغندور يوجه رسالة للمغرب: أتمنى ألا تفرق الكرة الشعوب العربية
البسوا الشتوي.. الطقس 10 درجات فقط والامواج ترتفع 3 أمتار
دعاء أول يوم في شعبان يفرج الله كل همومك.. ردّده بقلب خاشع
السلاح الصامت.. 3 أطفال أشقاء و3 من أولاد خالتهم وابن الجيران يصارعون الموت
قراصنة يخترقون التلفزيون الإيراني ويبثون لقطات مؤيدة لبهلوي
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
مرأة ومنوعات

للغداء أو العشاء.. طريقة عمل السبانخ بالبشاميل بطعم المطاعم

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل
ريهام قدري

تعتبر السبانخ بالبشاميل من الأطباق المغذيةع وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو طبق جانبي.


المكونات
نصف كيلو سبانخ طازجة مفرومة ومغسولة جيدًا
بصلة صغيرة مفرومة
فصّان ثوم مفرومان
2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
للبشاميل:
2 ملعقة كبيرة زبدة
2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب حليب دافئ
ملح وفلفل أبيض
رشة جوزة الطيب (اختياري)


طريقة التحضير


الخطوة الأولى:
في طاسة على نار متوسطة، يُسخن الزيت أو السمنة، ثم تُضاف البصلة وتقلب حتى تذبل، بعدها يُضاف الثوم ويُقلب لثوانٍ.


الخطوة الثانية:


تُضاف السبانخ إلى الطاسة وتُقلب جيدًا حتى تذبل وتتخلص من السوائل الزائدة، ثم تُتبل بالملح والفلفل، وتُرفع من على النار.


الخطوة الثالثة (تحضير البشاميل):


في إناء آخر، تُذاب الزبدة على نار متوسطة، ويُضاف الدقيق مع التقليب المستمر لمدة دقيقة، ثم يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون صوص بشاميل ناعم ومتماسك، ويُتبل بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.


الخطوة الرابعة:


يُخلط جزء من البشاميل مع السبانخ، ثم يُوضع الخليط في صينية مدهونة، ويُغطى بباقي كمية البشاميل.
الخطوة الخامسة:
تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة، حتى يحمر الوجه.

