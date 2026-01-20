للغداء أو العشاء.. طريقة عمل السبانخ بالبشاميل بطعم المطاعم

تعتبر السبانخ بالبشاميل من الأطباق المغذيةع وسهلة التحضير، ويمكن تقديمها كوجبة رئيسية أو طبق جانبي.



المكونات

نصف كيلو سبانخ طازجة مفرومة ومغسولة جيدًا

بصلة صغيرة مفرومة

فصّان ثوم مفرومان

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

للبشاميل:

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب حليب دافئ

ملح وفلفل أبيض

رشة جوزة الطيب (اختياري)



طريقة التحضير



الخطوة الأولى:

في طاسة على نار متوسطة، يُسخن الزيت أو السمنة، ثم تُضاف البصلة وتقلب حتى تذبل، بعدها يُضاف الثوم ويُقلب لثوانٍ.



الخطوة الثانية:



تُضاف السبانخ إلى الطاسة وتُقلب جيدًا حتى تذبل وتتخلص من السوائل الزائدة، ثم تُتبل بالملح والفلفل، وتُرفع من على النار.



الخطوة الثالثة (تحضير البشاميل):



في إناء آخر، تُذاب الزبدة على نار متوسطة، ويُضاف الدقيق مع التقليب المستمر لمدة دقيقة، ثم يُضاف الحليب تدريجيًا مع التقليب حتى يتكون صوص بشاميل ناعم ومتماسك، ويُتبل بالملح والفلفل الأبيض وجوزة الطيب.



الخطوة الرابعة:



يُخلط جزء من البشاميل مع السبانخ، ثم يُوضع الخليط في صينية مدهونة، ويُغطى بباقي كمية البشاميل.

الخطوة الخامسة:

تُدخل الصينية إلى فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20–25 دقيقة، حتى يحمر الوجه.