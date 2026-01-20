قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبراج كريمة ولا تعرف البخل.. العطاء عندهم أسلوب حياة

ريهام قدري


في عالم الأبراج، تختلف الطباع والشخصيات من برج لآخر، لكن يظل الكرم صفة مميزة لا يتمتع بها الجميع بنفس الدرجة.

 فهناك أبراج تُعرف بحب العطاء، لا تحسب ما تقدمه للآخرين، سواء كان مالًا أو وقتًا أو دعمًا نفسيًا، وتؤمن أن الخير يعود أضعافًا. وفيما يلي نستعرض أكثر الأبراج كرمًا وبعدًا عن البخل.


برج الأسد
يُعد برج الأسد من أكثر الأبراج كرمًا، فهو يحب الظهور بمظهر المعطاء القوي.

لا يتردد في الإنفاق على من يحب، ويشعر بالسعادة عندما يرى أثر عطائه على الآخرين، ويعتبر الكرم جزءًا أساسيًا من شخصيته القيادية.


برج القوس
القوس لا يعرف الحسابات الضيقة، ويؤمن بأن المال وسيلة للاستمتاع بالحياة.

كريم في مساعداته، ويحب مشاركة الآخرين تجاربه، سواء في السفر أو المناسبات، ولا يميل للبخل أو التقتير.


برج الحوت
الحوت من أكثر الأبراج طيبة وحنانًا، وكرمه نابع من قلبه.
قد يضحي براحة نفسه من أجل غيره، ويعطي دون انتظار مقابل، سواء ماديًا أو عاطفيًا.


برج الميزان
الميزان كريم بأسلوب راقٍ ومتزن.

يعشق الهدايا والمجاملات، ولا يبخل على من حوله، خاصة في العلاقات الاجتماعية والعاطفية، ويسعى دائمًا لإرضاء الجميع.


برج السرطان
رغم حذره أحيانًا، إلا أن السرطان كريم جدًا مع من يحب.

يعتبر العطاء نوعًا من الحماية والاحتواء، ويقدم الدعم المادي والمعنوي بسخاء لأسرته وأصدقائه المقربين.

هذه الأبراج لا ترى الكرم خسارة، بل استثمارًا في العلاقات والمشاعر، فالعطاء عندهم نابع من طبيعتهم، ويؤمنون أن الخير لا يضيع أبدًا، بل يعود أضعافًا في الوقت المناسب

