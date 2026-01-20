قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاراجر: عودة محمد صلاح تنعش هجوم ليفربول وتعيد التوازن للفريق
أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم
وزيرا الرياضة المصري والمغربي يؤكدان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين
عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض وتحذيرات من انقطاعات في شبكات الكهرباء والأقمار الصناعية
مصرع 3 تجار سلاح في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسوان
مسؤول كردي : انهيار كامل للمفاوضات بين دمشق وعبدي.. وتحذير تركي
مدبولي خلال تهنئته لرئيس النواب: تعاون وثيق مع البرلمان لتحقيق تطلعات المواطنين
الكرملين: موسكو لا تعرف حتى الآن جميع تفاصيل مبادرة إنشاء مجلس سلام غزة
29 يناير إجازة رسمية بالقطاع الخاص بمناسبة 25 يناير وعيد الشرطة
الرئيس اللبناني: الجيش تمكن من السيطرة على جنوب الليطاني منذ أكثر من 10 أشهر
أمهات مصر: تلقينا شكاوى من صعوبة امتحان إنجليزي الإعدادية في المنيا
سيبت بيتي بعد 26 سنة.. أحمد موسى عن محالة اغتياله من الإخوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

مواصفات مانغمي بوكيت ماكس
مواصفات مانغمي بوكيت ماكس
لمياء الياسين

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية ، كشفت شركة مانجمي أخيرًا عن المواصفات الكاملة لجهاز الألعاب المحمول الجديد بوكيت ماكس. وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

مواصفات مانغمي بوكيت ماكس

يعمل جهاز Pocket Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 865، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

 يتميز الجهاز بشاشة AMOLED قياس 7 بوصات بدقة 1920 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

جهاز ألعاب


عمر البطارية
 

تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ونسبة تباين تبلغ 100,000:1، وتغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة 155%. ويستخدم الجزء الأمامي من الجهاز لوحة زجاجية تمتد خارج منطقة العرض.
زوّدت مانجمي جهاز Pocket Max بعصا تحكم TMR غير متماثلة بتقنية RGB، وأزرار تشغيل كما يتضمن الجهاز وحدات ABXY وD-pad قابلة للفصل مغناطيسيًا، بالإضافة إلى زرين خلفيين يمكن للمستخدمين إعادة تعيين وظائفهما.

أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا

يعمل جهاز Pocket Max بنظام Android 13، ويحتوي على مروحة تبريد فعّالة للتحكم في درجة الحرارة أثناء جلسات اللعب. يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.1، وإخراج الفيديو عبر منفذ USB 3.1 من النوع C. كما يتضمن منفذ سماعة رأس 3.5 ملم وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط. أبعاده 254.87 × 101.06 × 17.45 ملم ووزنه 450 غرامًا. يتوفر الجهاز المحمول بألوان الأسود والأبيض ولون ريترو جي بي.

لم تكشف شركة مانجمي بعد عن تفاصيل التسعير أو الإصدار، على الرغم من أنه من المتوقع صدور إعلان قريباً.

جهاز الألعاب المحمول جهاز Pocket Max شاشة AMOLED نظام Android 13 بطاقة microSD

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الصيفي

تقديم الساعة 60 دقيقة قبل رمضان أم بعده؟.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا

الدواجن

نزلت 10 جنيهات.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 20 يناير

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

حسام حسن

لضمهم لمنتخب مصر.. حسام حسن يراقب 8 لاعبين من مزدوجي الجنسية

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026

أليو ديانج

فالنسيا يشترط موافقة الأهلي قبل التقدم بعرض لضم أليو ديانج

القومى للاتصالات

12 ظهرًا 21 يناير 2026.. تحديث جديد بخصوص اصطحاب محمول من الخارج

وزير التربية والتعليم

توضيح عاجل من التعليم بشأن النصاب القانوني للمعلمين وسد العجز بالمدارس الفنية

ترشيحاتنا

مصطفي شوبير

إيوبي نجم نيجيريا يكشف تفاصيل حوار مع مصطفى شوبير

دونجا

أحمد حسن: فرص لحاق عبدالله السعيد ودونجا بمباراة المصري في الكونفدرالية ليست كبيرة

ديانج

تقرير إسباني: نادي فالنسيا مهتم بالتعاقد مع أليو ديانج

بالصور

طريقة عمل فيليه السمك المقلي والمشوي في المنزل

طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل

احذريها.. 9 مشروبات تفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري

احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت
طريقة عمل كفتة الأرز والبطاطس في البيت

طبيب يفجر مفاجأة عن مشروب قبل العلاقة الحميمية.. هذا ما يحدثه للجسم؟

دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟
دراسة تفجّر المفاجأة.. مشروب قبل العلاقة الحميمية يضاعف الطاقة…ماذا يحدث للجسم؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد