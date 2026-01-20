قيمة استثنائية مقابل سعر .. إليك أفضل هاتف ألعاب في 2026

بعد سلسلة من الإعلانات التشويقية ، كشفت شركة مانجمي أخيرًا عن المواصفات الكاملة لجهاز الألعاب المحمول الجديد بوكيت ماكس. وذلك عبر حسابها الرسمي على منصة إكس.

مواصفات مانغمي بوكيت ماكس

يعمل جهاز Pocket Max بمعالج كوالكوم Snapdragon 865، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

يتميز الجهاز بشاشة AMOLED قياس 7 بوصات بدقة 1920 × 1080 بكسل، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز.

جهاز ألعاب



عمر البطارية



تدعم الشاشة تقنية النطاق الديناميكي العالي (HDR)، ونسبة تباين تبلغ 100,000:1، وتغطية نطاق ألوان sRGB بنسبة 155%. ويستخدم الجزء الأمامي من الجهاز لوحة زجاجية تمتد خارج منطقة العرض.

زوّدت مانجمي جهاز Pocket Max بعصا تحكم TMR غير متماثلة بتقنية RGB، وأزرار تشغيل كما يتضمن الجهاز وحدات ABXY وD-pad قابلة للفصل مغناطيسيًا، بالإضافة إلى زرين خلفيين يمكن للمستخدمين إعادة تعيين وظائفهما.

أفضل الهواتف الذكية المزودة بكاميرا

يعمل جهاز Pocket Max بنظام Android 13، ويحتوي على مروحة تبريد فعّالة للتحكم في درجة الحرارة أثناء جلسات اللعب. يدعم الجهاز تقنية Wi-Fi 6، وتقنية Bluetooth 5.1، وإخراج الفيديو عبر منفذ USB 3.1 من النوع C. كما يتضمن منفذ سماعة رأس 3.5 ملم وفتحة لبطاقة microSD لتوسيع سعة التخزين.

يعمل الجهاز ببطارية سعتها 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 27 واط. أبعاده 254.87 × 101.06 × 17.45 ملم ووزنه 450 غرامًا. يتوفر الجهاز المحمول بألوان الأسود والأبيض ولون ريترو جي بي.

لم تكشف شركة مانجمي بعد عن تفاصيل التسعير أو الإصدار، على الرغم من أنه من المتوقع صدور إعلان قريباً.