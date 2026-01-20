مش هديلك فلوس تاني.. حبس شاب طعن شقيقته وأشعل النار في شقتها بالهرم

أمرت النيابة العامة بالهرم، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد تعديه على شقيقته البالغة 53 عامًا بآلة حادة وإشعال النيران في شقتها بسبب خلافات مالية، كما باشرت التحقيق مع المصابة للاستماع إلى أقوالها حول الواقعة.

كما طلبت النيابة الاطلاع على تحريات مباحث الهرم، ورفع آثار الأدلة من الشقة، بما في ذلك الأداة المستخدمة في الاعتداء، ومراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، لتحديد ملابسات الحادث بدقة، وإعداد تقرير شامل لتقديمه للمحكمة.

وتلقى أمن الجيزة، إخطارًا بنشوب حريق داخل شقة بمنطقة الهرم واصابة سيدة بطعنةو بالفحص تبين إصابة المجني عليها بجرح نافذ بالكتف والذراع الأيسر، فيما تبين أن شقيقها وراء ارتكاب الواقعة حيث اعتاد طلب مبالغ مالية منها، وعقب رفضها في آخر مرة اعتدى عليها وأشعل الشقة، مما دفع الأهالي لإخماد الحريق.

وبعد ساعات تمكنت قوة من مباحث الهرم من ضبط المتهم، الذي أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.