وزيرة البيئة تبحث سبل تعزيز الاستثمار داخل المحميات الطبيعية مع صندوق تحيا مصر
3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لدعم المزارعين.. "الزراعة" تُكثف متابعتها الميدانية للمحاصيل الإستراتيجية ببني سويف

متابعة المحاصيل الاستراتيجية
متابعة المحاصيل الاستراتيجية
شيماء مجدي

أعلنت وزارة مواصلة الزيارات الميدانية من خلال المعاهد البحثية المختصة، تنفيذ لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النزول إلى الحقول وتعزيز الدور الإرشادي لدعم الفلاح المصري.
وأجرى  معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، زيارة ميدانية موسعة لمحافظة بني سويف، استهدفت متابعة الحالة الصحية للمحاصيل الشتوية والإستراتيجية ومحاصيل النباتات الطبية والعطرية، بتكليف من  الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف  الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد أمراض النباتات.


واستهل الوفد البحثي، الزيارة، بمديرية الزراعة ببني سويف ومحطة بحوث "سدس"، كما  شملت الجولة الميدانية، عدد من قرى مركز ناصر، حيث تم تفقد الحالة المرضية لمحاصيل القمح، الثوم، البصل، العتر، والزعتر، وعقد لقاءات مفتوحة مع المزارعين للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتقديم توصيات فنية فورية للحد من الإصابات المرضية ورفع كفاءة الإنتاجية.

وتفقد الوفد الزراعات القائمة بمحطة بحوث "سدس"، والتي تضمنت محاصيل (القمح، العدس، الفول البلدي، البابونج، والترمس)، حيث  أشاد الخبراء بالحالة العامة للمحاصيل، مع تقديم خارطة طريق علمية للتعامل مع أي ظواهر مرضية طارئة لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج.
وأشارت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجولات المكثفة تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة، لدعم الأمن الغذائي، من خلال حماية المحاصيل الإستراتيجية من الآفات والأمراض، فضلا عن نقل أحدث نتائج البحث العلمي من المعامل إلى الحقول مباشرة، إضافة إلى ضمان استمرارية جودة المحاصيل المصرية بما يخدم السوق المحلي ويزيد من فرص التصدير.

المحاصيل الاستراتيجية المحاصيل الزراعة وزارة الزراعة

