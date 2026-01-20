لدعم المزارعين.. "الزراعة" تُكثف متابعتها الميدانية للمحاصيل الإستراتيجية ببني سويف

أعلنت وزارة مواصلة الزيارات الميدانية من خلال المعاهد البحثية المختصة، تنفيذ لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة النزول إلى الحقول وتعزيز الدور الإرشادي لدعم الفلاح المصري.

وأجرى معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية، زيارة ميدانية موسعة لمحافظة بني سويف، استهدفت متابعة الحالة الصحية للمحاصيل الشتوية والإستراتيجية ومحاصيل النباتات الطبية والعطرية، بتكليف من الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتور محسن أبو رحاب، مدير معهد أمراض النباتات.



واستهل الوفد البحثي، الزيارة، بمديرية الزراعة ببني سويف ومحطة بحوث "سدس"، كما شملت الجولة الميدانية، عدد من قرى مركز ناصر، حيث تم تفقد الحالة المرضية لمحاصيل القمح، الثوم، البصل، العتر، والزعتر، وعقد لقاءات مفتوحة مع المزارعين للاستماع إلى التحديات التي تواجههم، وتقديم توصيات فنية فورية للحد من الإصابات المرضية ورفع كفاءة الإنتاجية.

وتفقد الوفد الزراعات القائمة بمحطة بحوث "سدس"، والتي تضمنت محاصيل (القمح، العدس، الفول البلدي، البابونج، والترمس)، حيث أشاد الخبراء بالحالة العامة للمحاصيل، مع تقديم خارطة طريق علمية للتعامل مع أي ظواهر مرضية طارئة لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج.

وأشارت الوزارة في بيان لها، أن هذه الجولات المكثفة تأتي ضمن إستراتيجية الوزارة، لدعم الأمن الغذائي، من خلال حماية المحاصيل الإستراتيجية من الآفات والأمراض، فضلا عن نقل أحدث نتائج البحث العلمي من المعامل إلى الحقول مباشرة، إضافة إلى ضمان استمرارية جودة المحاصيل المصرية بما يخدم السوق المحلي ويزيد من فرص التصدير.