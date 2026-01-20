بعد صلحها مع زوجها.. لقاء الخميسي تتصدر موقع أكس

بعد دقائق من نشرها منشور كشفت فيه عن صلحها مع زوجها حارس المرمي السابق، محمد عبد المنصف، تصدرت الفنانة لقاء الخميسي موشرات البحث عبر موقع أكس.

وجاء تصدر الفنانة لقاء الخميسي مؤشرات البحث بعد رسالة اوضحت فيها مسامحتها لزوجها محمد عبد المنصف.

وقالت الخميسي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": «الحكمة تظهر من قلب الحزن، ومع الوقت نكتشف أن كلنا نغلط، لكن من يتوب ويصحح خطأه هو الأقوى».

وأضافت أن الله دائمًا يفتح باب المغفرة والسماح، مشيرة إلى أهمية المحبة والدعم من الأصدقاء والعائلة.

https://www.instagram.com/reel/DTu5c1EgjnN/?igsh=MWE0djFtYXZ2aXlydA==

وأضافت: «أسهل حاجة في الدنيا هدم البيوت، وأقواها الحفاظ على حياتنا ومحاربة أي تهديد لبيوتنا وأولادنا بالحب والسلام». وختمت حديثها برسالة تحفيزية لكل ربة منزل: «حافظي على بيتك وعيلتك بكل قوتك، ولا تدعي أي شخص يهدم بيت العائلة».

وختمت لقاء الخميسي شكرها لكل من دعمها ووقف بجانبها، سواء من الأصدقاء المقربين أو متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الحب والدعاء الصادق يضفيان الحياة راحة وسلامًا على القلب.