رؤى وعبد الرحمن بهاء يحتفلان بالخطوبة وسط الأهل والأصدقاء | صور

احتفل المحامي سيد عيش بحفل خطوبة ابنته رؤى على عبدالرحمن بهاء، في إحدى القاعات الشهيرة بمنطقة الوراق.

وانطلق حفل الخطوبة الأحد الماضي بحضور أقارب وأصدقاء العروسين، وسط نغمات الحب والزغاريد التي نشرت البهجة في ليلة من ألف ليلة وليلة، كما قدموا خلالها التهاني والتبريكات للعروسين متمنين لهما دوام السعادة.

ويتقدم الزميل يسري غازي، رئيس قسم الرياضة بموقع صدى البلد الإخباري، بخالص التهاني القلبية إلى ابنة المحامي سيد عيش والأستاذ عبدالرحمن بهاء ، متمنيًا لهما دوام الود والمحبة وأن يجمع الله بينهما في خير، وأن يرزقهما الذرية الصالحة.